Fluminense recebe resposta do Tottenham por Richarlison

Richarlison é o maior sonho do Fluminense na janela de transferências para a próxima temporada. No entanto, o atleta tem contrato com o Tottenham até junho de 2027, e o clube comunicou à diretoria do Tricolor que não pretende abrir mão do atacante para a próxima temporada, segundo o "ge".

continua após a publicidade

▶️ Quanto o Fluminense deve gastar na janela de transferências?

Em reunião entre os clubes nesta sexta-feira (20), os ingleses se mostraram irredutíveis em relação às negociações, informaram que pretendem manter Richarlison na equipe até o fim desta temporada e que não vão negociá-lo agora.

Fluminense segue otimista em relação a Richarlison

Mesmo com a resposta negativa do clube inglês, a diretoria Tricolor se mantém otimista para uma possível retomada das conversas futuramente. Vale lembrar que, neste momento, na Inglaterra, os clubes estão no meio da temporada, diferentemente do Brasil. O Tottenham ocupa a 10ª posição na Premier League, com 23 pontos, mas Richarlison não atua há cerca de dois meses devido a uma lesão no tendão da coxa, sofrida no dia 3 de novembro, e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

continua após a publicidade

O Fluminense estava disposto a investir em outros modelos de negociações, como preferência na compra de atletas ou até cessão de jogadores de suas categorias de base. Porém, o Tottenham manteve sua negativa.

▶️ Para acompanhar todas as notícias do mercado da bola, fique de olho no Lance!. Informações e atualização em tempo real.

Na segunda-feira (16), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que havia feito um contato formal com o Tottenham em busca da contratação do jogador.

continua após a publicidade

– Todos os jogadores que pensamos em trazer ao longo da gestão fomos sempre confiantes. A gente acredita que o projeto que a gente pode entregar, por estar no Mundial, pode interessar ao atleta e ao clube (Tottenham). O otimismo é pelo projeto que a gente possa recuperar seu brilhantismo e o clube ter uma conquista financeira em uma futura venda. Não há negociação financeira nesse momento. Temos ativos interessantes, que interessam a clubes estrangeiros. Isso pode entrar como parte da operação. Não tem nada concreto, mas clubes ingleses fazem consultar e talvez tenhamos coisas boas para oferecer. Ainda é muito embrionária a discussão. O Tottenham respondeu que está aberto a ofertas, que é um jogador importante, mas que momentaneamente não tem interesse em negociar.

O Tricolor buscava um empréstimo por um ano de Richarlison, que seria o grande astro da equipe na disputa do Mundial de Clubes. O Tottenham não está na competição, que é vista como uma vitrine para o mundo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense