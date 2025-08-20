Técnico de mais de 14 clubes, entre eles os três grandes de Minas Gerais – América, Atlético e Cruzeiro –, Flamengo, Vasco e Corinthians, o lendário Yustrich ganha biografia. Homão – Yustrich, o primeiro técnico estrela na gênese do futebol que mobiliza amor e ódio no Brasil de hoje, do jornalista gaúcho José Luís Costa, terá sessão de autógrafos nesta quinta-feira (21), em Belo Horizonte, e no sábado (23), no Rio de Janeiro.

Yustrich ainda comandou Villa Niva-MG, Uberaba e Siderurgica, América-RJ e Bangu, Coritiba, Santa Cruz-PE e Desportiva-ES. Também trabalhou no Porto, de Portugal.

Onde serão as sessões de autógrafos

Nesta quinta, Homão será lançado na capital mineira. A sessão, com presença de Costa, será no restaurante Esquina Santê, na rua Silvianópolis, 464, bairro Santa Tereza, a partir das 18h. No sábado, o jornalista estará no Rio, a partir das 11h, no Bar Bigorillho, rua Ataulfo Paiva, 814, no Leblon.

A biografia do ex-treinador Yustrich pode ser adquirida também no site da Lisboa e Rocha, Editora & Consultoria, ao preço de R$ 75 mais a taxa de remessa dos Correios.

Yustrich, técnico de futebol (Foto: reprodução)

Como é a obra

De autoria do gaúcho Costa, Homão narra a trajetória de um dos mais polêmico personagens do futebol brasileiros de todos os tempos. Nascido Dorival Knippel, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 28 de setembro de 1917, foi insuperável na arte de arrumar encrenca, imortalizado pelos apelidos de Yustrich e Homão, entre muitos outros.

Entre os anos 1930 e 1980, ninguém do meio esportivo se meteu em tantas controvérsias. Discussões, ameaças, brigas, socos, tiros e prisões fazem parte do currículo cinquentenário de Yustrich.

Nas 271 páginas do livro estão reunidas todas as faces dos 73 anos de vida do protagonista. Um ser humano de extremos, brutalizado por tragédia familiar na adolescência e que não conhecia o significado da palavra limite.

Viveu sempre no fio da navalha, conquistando amigos e inimigos na mesma intensidade. Transformou o futebol em campo minado onde explodiam todas as suas emoções. O livro tem prefácio do jornalista José Maria de Aquino e quarta capa do jornalista Ruy Castro.