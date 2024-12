João Victor vê bom momento para Carille chegar no Vasco

João Victor, zagueiro do Vasco, comentou a chegada de Fábio Carille no comando técnico do Vasco. O defensor, que trabalhou com o treinador no Corinthians, detalha pontos positivos no time carioca para o início da próxima temporada.

continua após a publicidade

- O Carille é um cara que eu já trabalhei no Corinthians. Foi com ele que eu subi para o profissional na época. Não tive muitas oportunidades, uma vez que eu era muito novo. Então, acho que não era o momento de vestir a camisa do Corinthians como titular - disse João Victor em jogo de despedida de Paulinho.

Fábio Carille será o técnico do Vasco em 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

- Acredito que é um momento muito bom para ele chegar. O clube está se reestruturando, tem grandes jogadores voltando de lesões, como Paulinho, Jair e Adson. O Carille vai pegar um clube com jogadores muito profissionais - completou.

continua após a publicidade

Problemas extracampo atrapalharam o Vasco em 2023

Sobre a última temporada, João Victor relatou que os problemas acerca da SAF do Vasco afetaram o desempenho da equipe na temporada. Além disso, o jogador destacou o apoio da torcida durante os momentos ruins.

- A torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada. Dos clubes que joguei, acho que as torcidas de Vasco e Corinthians são as mais apaixonadas, que sempre fazem de tudo pelo clube, apoia independente da fase que está. Sou muito grato a eles (vascaínos) pelo apoio que tiveram comigo esse ano apontou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Sim, sem dúvida afeta. É uma incerteza na cabeça do jogador, não sabe o que vai acontecer com o clube. Troca de diretores. Então, isso afeta sim. Por isso que eu levo o anodo Vasco como positivo. Tenho certeza que outros clubes não fariam o que nós fizemos concluiu.