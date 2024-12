Franca vence Vasco em confronto direto no NBB

O Franca venceu o Vasco por 88 a 69, neste sábado (21), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo NBB CAIXA 24/25. O confronto, disputado no Dia Mundial do Basquete, ficou marcado pelo domínio ofensivo de Franca, que abriu vantagem de 23 pontos no primeiro tempo. O destaque do jogo foi Georginho, de Franca, com 14 pontos, 9 rebotes e 6 assistências.

Apesar do resultado, o Vasco segue na briga por vaga na Copa Super 8. Com 9 vitórias em 16 jogos, o Gigante da Colina amarga a segunda derrota seguida em casa e, mais uma vez, não pode contar com Marquinhos, que está se recuperando de lesão muscular. No úlitmo dia 12, o Cruz-maltino perdeu para o Brasília por 88 a 79 no Ginásio de São Januário.

Já o Franca, com o triunfo, se aproxima da classificação para a Copa Super 8, torneio que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno. O time do treinador Helinho tem 10 vitórias e 6 derrotas nesta edição do Novo Basquete Brasil (NBB). O atual tricampeão do torneio alcançou a terceira vitória consecutiva e está em ascensão na temporada.

🏀Como foi o jogo?

Franca, mais consistente nos dois lados da quadra, abriu vantagem no começo do primeiro quarto. Além da solidez defensiva, o time do interior de São Paulo mostrou a força de seu coletivo, pontuando com sete jogadores diferentes. Charles Hinkle, com 7 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, foi fundamental para a vitória de Franca no primeiro quarto por 23 a 13.

No segundo quarto, o Vasco viu o Franca disparar no placar. O Cruz-maltino não foi capaz de frear a potência ofensiva do atual tricampeão do NBB. Georginho liderou o time visitante com 9 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Resultado do segundo quarto: Franca 52 x 29 Vasco.

Charles Hinlke, atleta de Franca, na partida contra o Vasco, pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Com apoio da torcida na volta do intervalo, o Vasco conseguiu equilibrar as ações ofensivas. Entretanto, não foi suficiente para reverter a grande vantagem de Franca. O time visitante administrou a liderança e venceu o terceiro quarto por 69 a 44.

No último quarto, o Cruz-maltino ajustou sua defesa e mostrou uma postura mais combativa. Apesar da reação do Vasco, o Franca manteve o controle do jogo e garantiu a vitória por 88 a 69. O grande destaque da partida foi Georginho, que flertou com um duplo-duplo. O armador contribuiu com 14 pontos, 9 rebotes, 6 assistências e um índice de eficiência de 26, refletindo sua ampla contribuição para o desempenho coletivo da equipe francana.

Georginho, destaque do time de Franca no NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

🏀TIMES E PONTOS - Vasco 69 x 88 Franca

VASCO

Titulares

#5 Jamaal - 8 pontos

- 8 pontos #13 Paulichi - 15 pontos

- 15 pontos #14 Scheuer - 14 pontos

- 14 pontos #19 Humberto - 2 pontos

- 2 pontos #33 Eddy - 8 pontos

Reservas

#6 Eugeniusz - 17 pontos

- 17 pontos #10 G. Basílio - 3 pontos

- 3 pontos #15 Diego - 2 pontos

FRANCA

Titulares

#0 Didi - 6 pontos

- 6 pontos #14 Georginho -14 pontos

-14 pontos #21 Wesley - 20 pontos

- 20 pontos #32 David Jackson - 13 pontos

- 13 pontos #30 Hettsheimeir - 3 pontos

Reservas

#73 Hinkle - 15 pontos

- 15 pontos #1 João M. - 3 pontos

- 3 pontos #7 Corvalan -6 pontos

-6 pontos #34 Vini - 2 pontos

- 2 pontos #43 Nathan Mariano - 6 pontos

🏀Próximos jogos

Na reta final do primeiro turno, Vasco e Franca seguem na briga por vaga na Copa Super 8. O Cruz-maltino recebe o Bauru na próxima segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Também no dia 23 de dezembro, o Franca enfrenta o Botafogo fora de casa às 20h (de Brasília), no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.