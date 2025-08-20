menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco avança nas negociações por zagueiro

Cruz-maltino negocia com o Zenit para contar com Robert Renan na sequência da temporada

Robert Renan - Zenit
imagem cameraRobert Renan em treino do Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
16:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama deu mais um passo importante no mercado da bola e está em negociações avançadas com o Zenit, da Rússia, para contar com o zagueiro Robert Renan na sequência da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos e confirmada pelo Lance!.

O Lance! também apurou que o defensor de 21 anos demonstrou preferência em defender o Cruz-Maltino, mesmo diante do interesse de outros clubes brasileiros. O peso da torcida vascaína e a presença do técnico Fernando Diniz foram fatores determinantes para a escolha do atleta, que vê no clube carioca uma oportunidade de reencontrar boas atuações e ganhar destaque.

Trajetória de Robert Renan

Revelado pelo Corinthians em 2022, Robert Renan foi negociado com o Zenit no ano seguinte, em uma transação que envolveu também o atacante Yuri Alberto. No futebol russo, atuou em apenas 18 partidas antes de ser emprestado ao Internacional e, posteriormente, ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Sua versatilidade chama atenção: além de atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, o jogador já foi utilizado como lateral em algumas ocasiões.

Robert Renan, Xavier e Roni - Corinthians 4 x 0 Santos - Copa do Brasil 2022
Robert Renan comemora vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Essa característica pode ser valiosa para o Vasco, que recentemente sofreu com a falta de opções na defesa. Na partida contra o Mirassol, Fernando Diniz precisou improvisar Puma Rodríguez na lateral esquerda, o que reforça a necessidade de peças de reposição no elenco.

Caso o acordo seja concluído, Robert Renan chega para reforçar o sistema defensivo cruz-maltino e aumentar o leque de alternativas para o treinador.

