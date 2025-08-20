Vasco avança nas negociações por zagueiro

O Vasco da Gama deu mais um passo importante no mercado da bola e está em negociações avançadas com o Zenit, da Rússia, para contar com o zagueiro Robert Renan na sequência da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos e confirmada pelo Lance!.

O Lance! também apurou que o defensor de 21 anos demonstrou preferência em defender o Cruz-Maltino, mesmo diante do interesse de outros clubes brasileiros. O peso da torcida vascaína e a presença do técnico Fernando Diniz foram fatores determinantes para a escolha do atleta, que vê no clube carioca uma oportunidade de reencontrar boas atuações e ganhar destaque.

Trajetória de Robert Renan

Revelado pelo Corinthians em 2022, Robert Renan foi negociado com o Zenit no ano seguinte, em uma transação que envolveu também o atacante Yuri Alberto. No futebol russo, atuou em apenas 18 partidas antes de ser emprestado ao Internacional e, posteriormente, ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Sua versatilidade chama atenção: além de atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, o jogador já foi utilizado como lateral em algumas ocasiões.

Essa característica pode ser valiosa para o Vasco, que recentemente sofreu com a falta de opções na defesa. Na partida contra o Mirassol, Fernando Diniz precisou improvisar Puma Rodríguez na lateral esquerda, o que reforça a necessidade de peças de reposição no elenco.

Caso o acordo seja concluído, Robert Renan chega para reforçar o sistema defensivo cruz-maltino e aumentar o leque de alternativas para o treinador.