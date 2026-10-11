Jogador do Vasco sofre acidente e não enfrenta o Boca Jrs pela Sul-Americana
Cauan Barros tem corte no pé esquerdo e precisa de atendimento médico
O volante Cauan Barros sofreu um acidente de carro neste final de semana e está fora da viagem do Vasco a Buenos Aires, onde o clube carioca enfrenta o Boca Jrs nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.
➡️Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'
Segundo o "Podcast Cruzmaltino", Cauan Barros, de 22 anos, teria sofrido um corte profundo no pé esquerdo e precisou de atendimento médico. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o caso.
O volante, que não foi relacionado nas últimas quatro partidas, não atua pelo Vasco há mais de um mês. A última vez em que ele entrou em campo foi em 8 de setembro, no empate por 0 a 0 com o Santa Fe, fora de casa, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.
Vasco encara o Boca pela Sul-Americana neste terça-feira
A primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana está marcada para esta terça-feira (13), em Buenos Aires. O jogo é marcado por muita expectativa, a ponto de o técnico Pedro Emanuel reconhecer que afetou o foco dos jogadores do Vasco no empate por 0 a 0 com o Remo, nesse sábado (10), em São Januário.
Apesar disso, o treinador está confiante de que o time irá se portar bem na Argentina.
— Mesmo jogando com um bloco baixo, que naturalmente não vamos ter jogando na Bombonera com o Boca Juniors, que é uma equipe que gosta e quer mandar no jogo, vamos ter os nossos passes e nossos momentos. Vai ser um jogo completamente diferente do que foi hoje — disse Pedro Emanuel.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Vasco
Vasco ainda corre risco de rebaixamento? Veja números das últimas edições do BrasileirãoHá 7 horas
Vasco
Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'Há 15 horas
Vasco
Léo Jardim lamenta resultado do Vasco e projeta duelo contra o BocaHá 15 horas
Fora de Campo
Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'Há 16 horas
Futebol Nacional
Vasco e Remo empatam sem gols em São JanuárioHá 16 horas
Vasco
Pedro Emanuel opta por poupar alguns titulares em Vasco x Remo; veja a escalaçãoHá 19 horas
Mais LANCE!