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'El Vasco': treinador do Boca Juniors tem apelido igual ao adversário da Sul-Americana

Rodolfo Arruabarrena recebeu o apelido por causa de suas origens familiares bascas

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 11:11
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Rodolfo Arruabarrena, "El Vasco", na partida entre Boca e Santa Fe
Rodolfo Arruabarrena, "El Vasco", na partida entre Boca e Santa Fe (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto reserva uma curiosidade envolvendo o treinador da equipe argentina, Rodolfo Arruabarrena, conhecido como "El Vasco", apelido que faz referência às suas origens familiares e coincide com o nome do clube brasileiro.

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O sobrenome Arruabarrena tem raízes no País Basco, região localizada no norte da Espanha. Tanto a família paterna quanto a materna do treinador têm ascendência basca, o que explica o apelido. Em entrevista ao site Euskal Kultura, em 2018, o argentino contou que a alcunha surgiu porque muitas pessoas tinham dificuldade para pronunciar seu sobrenome.

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— Sim, o apelido surgiu por causa da origem do meu sobrenome e porque muitas pessoas tinham dificuldade para pronunciá-lo. Por isso, ficou mais fácil me chamar de "Vasco". A família do meu pai, Arruabarrena, era da província de Guipúscoa. Quem emigrou foi meu bisavô, que atravessou o oceano por motivos de trabalho, segundo nos contou nossa avó. Não temos muitos outros dados. Mas gostaria de acrescentar que, embora não o utilizemos na Argentina, meu segundo sobrenome é Haristeguy. A família da minha mãe também é basca, de Iparralde — explicou Arruabarrena.

Arruabarrena na partida entre Boca e Santa Fe
Arruabarrena na partida entre Boca e Santa Fe (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

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O treinador também destacou a ligação de sua família materna com Iparralde, nome dado à parte do País Basco localizada no território francês. A história familiar, portanto, está diretamente relacionada à origem do apelido pelo qual ficou conhecido no futebol.

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A coincidência ganha destaque justamente no duelo com o Vasco da Gama. Embora não exista relação entre a alcunha do técnico e o clube carioca, os dois compartilham o mesmo nome em um confronto decisivo pela Sul-Americana.

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