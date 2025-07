Dimitri Payet se despede do Vasco nas redes sociais

Apesar da saída já ter sido oficializada, Dimitri Payet se despediu do Vasco somente nesta quarta-feira (2). Nas redes sociais, o ex-camisa 10 agradeceu ao clube, torcedores e prometeu voltar ao Rio de Janeiro.

Dimitri Payet não foi comandado por Fernando Diniz, que chegou ao Vasco no início de maio. Afastado por lesão sofrida no duelo com o Ceará, na derrota por 2 a 1 fora de casa, ele não atuava desde o dia 15 de abril.

Contratado na segunda janela de transferências de 2023, Dimitri Payet disputou 77 jogos pelo Vasco, com oito gols e 16 assistências. Na atual temporada, foram 17 partidas, sendo quatro como titular, com três assistências e nenhum gol.

Veja abaixo o post de Payet, ex-Vasco, nas redes sociais:

"Eu passei a vida inteira ouvindo falarem da “cidade maravilhosa”. E o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim.

Quero agradecer ao Vasco e à sua torcida “maravilhosa”, a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre.

Quero agradecer por todo apoio, por todo amor, por toda energia do Rio.

Este não é um adeus. É um até breve. A cidade que tem o Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta. E eu sinto que minha alma agora também é carioca.

Aqui é Vasco 💢"