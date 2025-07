O Vasco sondou a situação de Alan Minda, atacante da seleção do Equador, que atua no Cercle Brugge, da Bélgica. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Joel Silva, do canal "Colina em Foco" e confirmada pelo Lance!.

O entendimento do Vasco é que um empréstimo com opção de compra é a opção mais viável para entrar em acordo com o Cercle Brugge.

Alan Minda é um dos nomes mapeados por Admar Lopes que estão dentro do perfil que o Vasco busca no mercado: atacante que tenha velocidade e atue pelos lados do campo. O colombiano Andrés Gomez também está nesta lista.

Desde a temporada 2023/2024 no Cercle Brugge, Alan Minda pode deixar a Bélgica nesta janela de transferências. Isso porque o clube belga não vive um bom momento. O time lutou contra o rebaixamento e escapou no quadrangular final.

Carreira de Alan Minda, alvo do Vasco para o ataque

Alan Minda é um atacante revelado pelo Independiente del Valle em 2021. Pelo clube equatoriano, o jogador tem 38 jogos e quatro gols. Em 2023, foi vendido para o Independiente Juniors, também do Equador, onde fez um jogo e marcou um gol.

Pelo Cercle Brugge, Alan Minda tem 80 partidas. O atacante equatoriano marcou 11 gols e deu 12 assistências somando as temporadas 2023/2024 e 2024/2025.