Ex-Vasco, Grêmio e Atlético-MG, Rafael Carioca revela time do coração

Rafael Carioca, ex-jogador do Vasco e do Atlético-MG revelou o próprio clube do coração. A declaração aconteceu na última sexta-feira (27), ao Charla Podcast, o atleta afirmou que sempre foi torcedor do Botafogo. Ele revelou que a conexão com o Glorioso aconteceu por conta do pai, que chegou a jogar pelo clube.

- Meu time do coração é o Botafogo. Nunca escondi isso. Meu pai jogou no Botafogo, hoje ele tem 70 anos, mas ele jogou lá atrás. Só que isso não quer dizer nada, joguei no Vasco em 2010. Não existe isso, tava no Galo e jogava contra o Botafogo direto e tinha que dar a vida. Sérgio Manoel, Túlio, quando ganhou o Brasileiro, Gonçalves, Donizete. Todos foram meus ídolos - revelou o ex-jogador.

Além disso, Rafael Carioca também comentou sobre os feitos recentes do Botafogo. Ele revelou que assistiu a final da Libertadores de 2024, quando o Glorioso conquistou a América em cima do Atlético-MG.

- Na hora da expulsão, achei que não ia dar mais. Acho que todo botafoguense pensou nisso. Foi maneiro que o Artur Jorge não mexeu no time. Era muito tempo jogando com um a menos, hoje o futebol não permite isso. Tá maluco. Se o Galo acelerasse um pouco ia dar ruim, se eles tivessem acelerado, ia dar ruim. Estava no México, indo treinar (risos) - analisou.

Carreira de Rafael Carioca

Apesar da identificação com o Botafogo, o meia nunca atuou pelo clube carioca. Rafael começou a carreira profissional no Grêmio, em 2008. Após ser destaque pelo clube gaúcho, ele foi contrato pelo Spartak Moscou, da Rússia, em 2009. O brasileiro permaneceu no clube russo por seis anos.

No meio do período na europa, o meia foi emprestado ao Vasco, em 2010. Quatro anos depois, ele retornou de forma definitiva para o futebol brasileiro, para atuar pelo Atlético-MG, em 2014. Rafael ficou no clube mineiro por quatro anos. Na última temporada, ele defendeu o Tigres, do México.