Vasco encaminha renovação do goleiro Léo Jardim

A novela terá um final feliz. O Vasco encaminhou a renovação de Léo Jardim. O goleiro vai assinar com o clube um contrato válido até o final de 2030, conforme apurou o Lance!.

O novo contrato de Léo Jardim com Vasco faz o jogador ter um dos maiores salários do elenco e ser um dos cinco goleiros mais bem pagos do Brasil. Além disso, o vínculo extenso é para o atleta se tornar um dos ídolos do clube.

A novela da renovação de Léo Jardim com Vasco se arrastou desde o fim do ano passado. O clube fez diversas propostas para o goleiro. O negócio começou a caminhar para um desfecho positivo no dia do jogo contra o São Paulo, quando Pedrinho, presidente cruz-maltino, e Carlos Amodeo, CEO da SAF, se encontraram com os representantes do atleta.

Trajetória de Léo Jardim com a camisa do Vasco

Léo Jardim foi uma das primeiras contratações do Vasco na "Era SAF". O goleiro chegou ao clube ainda na gestão da 777 Partners. Na ocasião, o Cruz-Maltino pagou ao Lille, da França, cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões na cotação da época).

Desde a chegada, o goleiro se tornou titular absoluto. Ao todo, o goleiro tem 138 de 143 jogos possíveis com a camisa cruz-maltina até então. Dentro destas partidas, o camisa 1 coleciona defesas memoráveis, além de se mostrar um pegador de pênalti nato.

Graças as atuações de gala pelo Vasco, Léo Jardim entrou no radar da Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira. O goleiro foi convocado por Dorival Jr para amistosos contra Inglaterra e Espanha em março do ano passado.