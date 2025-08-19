menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco fecha parceria para projeto de reciclagem em dias de jogos em São Januário

Iniciativa irá transformar resíduos das arquibancadas em renda para cooperativas locais

São Januário
imagem cameraEstádio de São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
15:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (19) uma parceria com o Recicla Junto, projeto de economia circular criado pela Cristalcopo, para implementar ações de reciclagem em São Januário. A iniciativa prevê a coleta e a destinação correta dos resíduos gerados por torcedores nas arquibancadas, corredores e áreas comuns do estádio durante os jogos do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Puma Rodríguez ganha sobrevida no Vasco ao atuar em nova posição

A operação será realizada em conjunto com a cooperativa Carioca Recicla, responsável pela triagem e reciclagem dos materiais descartados. Além da coleta, o projeto também aposta em ações de conscientização, nas quais torcedores receberão sacolas individuais para colaborar diretamente com a separação dos resíduos. A proposta busca reduzir o impacto ambiental e gerar renda para trabalhadores locais.

— Entendemos que a responsabilidade de um clube com a nossa grandeza vai muito além das quatro linhas. Projetos como este reforçam o nosso compromisso com práticas sustentáveis, que geram impacto social positivo e inspiram mudanças de hábito na nossa torcida. Ao lado do Recicla Junto, vamos transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade — afirmou Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF.

continua após a publicidade
Vasco e Recicla Junto formalizam parceria (Foto: Divulgação / CR Vasco da Gama)

Experiência consolidada em Santa Catarina

O projeto já conta com resultados expressivos no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), onde é aplicado desde 2019. Apenas em 2024, mais de 15 toneladas de resíduos foram recicladas em jogos do Criciúma pela Série A do Brasileirão, 60% superior ao do ano anterior. Atualmente, a iniciativa já reciclou mais de duas toneladas também em partidas da Série B, confirmando a eficácia do modelo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a entrada em São Januário, o Recicla Junto amplia sua atuação e reforça a ideia de que o futebol pode ser um aliado estratégico da sustentabilidade. Para os idealizadores do projeto, a parceria com o Vasco pode abrir caminho para que outras arenas do país adotem práticas semelhantes, unindo paixão esportiva e responsabilidade ambiental.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias