Vasco fecha parceria para projeto de reciclagem em dias de jogos em São Januário

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (19) uma parceria com o Recicla Junto, projeto de economia circular criado pela Cristalcopo, para implementar ações de reciclagem em São Januário. A iniciativa prevê a coleta e a destinação correta dos resíduos gerados por torcedores nas arquibancadas, corredores e áreas comuns do estádio durante os jogos do Cruz-Maltino.

A operação será realizada em conjunto com a cooperativa Carioca Recicla, responsável pela triagem e reciclagem dos materiais descartados. Além da coleta, o projeto também aposta em ações de conscientização, nas quais torcedores receberão sacolas individuais para colaborar diretamente com a separação dos resíduos. A proposta busca reduzir o impacto ambiental e gerar renda para trabalhadores locais.

— Entendemos que a responsabilidade de um clube com a nossa grandeza vai muito além das quatro linhas. Projetos como este reforçam o nosso compromisso com práticas sustentáveis, que geram impacto social positivo e inspiram mudanças de hábito na nossa torcida. Ao lado do Recicla Junto, vamos transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade — afirmou Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF.

Experiência consolidada em Santa Catarina

O projeto já conta com resultados expressivos no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), onde é aplicado desde 2019. Apenas em 2024, mais de 15 toneladas de resíduos foram recicladas em jogos do Criciúma pela Série A do Brasileirão, 60% superior ao do ano anterior. Atualmente, a iniciativa já reciclou mais de duas toneladas também em partidas da Série B, confirmando a eficácia do modelo.

Com a entrada em São Januário, o Recicla Junto amplia sua atuação e reforça a ideia de que o futebol pode ser um aliado estratégico da sustentabilidade. Para os idealizadores do projeto, a parceria com o Vasco pode abrir caminho para que outras arenas do país adotem práticas semelhantes, unindo paixão esportiva e responsabilidade ambiental.