Loide Augusto, atacante do Vasco, foi liberado dos treinamentos pelo clube para poder resolver problemas familiares. O jogador vinha treinando normalmente com o elenco desde a reapresentação, no dia 23 de junho.

Confira o informativo publicado pelo Vasco:

" Vasco da Gama informa que o atleta Loide Augusto foi liberado dos treinamentos para resolver problemas familiares."

A presença de Loide Augusto no amistoso contra o Montevideu Wanderers, do Uruguai, ainda é incerta. O Vasco encara a equipe uruguaia às 17h deste sábado (5), na Arena das Dunas, em Natal.

Loide Augusto chegou ao Vasco nesta temporada. O atacante ainda não convenceu e já foi alvo de protestos da torcida. Ao todo foram 14 jogos com a camisa cruz-maltina e nenhum gol marcado.

Aos 24 anos, o atacante angolano tem contrato com o Cruz-Maltino válido por três anos. Ou seja, até dezembro de 2027. O clube pagou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) ao Alanyaspor, da Turquia.

