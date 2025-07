CBF confirma data do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela do retorno do Campeonato Brasileiro e definiu a data do clássico entre Vasco e Botafogo, pela 13ª rodada. As equipes irão se enfrentar no dia 12 de julho (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, no Distrito Federal.

Havia indefinição na tabela, mas o martelo foi batido, já que o Glorioso retornou na última terça-feira dos Estados Unidos após participação no Mundial de Clubes da Fifa.

De olho no duelo, o Vasco já iniciou sua preparação. A equipe se reapresentou no CT Moacyr Barbosa no dia 23 de junho após a pausa para o Mundial, enquanto o Glorioso terá menos tempo. O Botafogo volta às atividades apenas na segunda-feira (7), no CT Lonier.

A diretoria do Cruz-Maltino oficializou a venda do mando no início do ano, em março, quando a tabela do Brasileirão foi divulgada pela CBF - o jogo contra o Palmeiras, que terminou com vitória do Verdão por 1 a 0, também esteve no bloco. O clube levou o jogo para Brasília por R$ 2 milhões.

No Brasileirão, Vasco e Botafogo fazem campanhas visando engrenar e ainda não encantaram. O Gigante da Colina ocupa apenas a 13ª colocação, com 13 pontos somados, enquanto o Alvinegro está em oitavo com 18. No último confronto, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro, vitória do Cruz-Maltino pelo placar de 1 a 0 com gol do centroavante Vegetti em cobrança de pênalti.