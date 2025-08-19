Andrés Gómez é oficialmente anunciado pelo Vasco

O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação do atacante colombiano Andrés Gómez, que chega por empréstimo do Rennes, da França, com vínculo até o fim de 2026. O jogador, que vestirá a camisa 11, desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (14) para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Na chegada, Gómez contou a VascoTV porque escolheu o Vasco como novo desafio.

— É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muitos leais que o acompanham onde quer que jogue e também porque conversei muito com o técnico (Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito — afirmou o atacante.

Sobre a escolha de vestir a camisa de número 11, o atacante disse que está ciente da responsabilidade que é usar o mesmo número já utilizado por outros craques no passado.

— Desde pequeno eu gostava do número 11. Sei que já foi usada por jogadores muito grandes, como Romário e Coutinho, então isso me dá mais responsabilidade na hora de escolher.

Aos 22 anos, Andrés Gómez é o segundo reforço do Vasco nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/Vasco)

Trajetória de Gómez

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Gómez disputou 57 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências antes de se transferir para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos. Na Major League Soccer, viveu a melhor fase da carreira, somando 65 jogos, 15 gols e 15 assistências. O bom desempenho despertou o interesse do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, à época).

Na França, no entanto, o atacante teve dificuldades de adaptação. Foram 19 jogos e três gols, mas com uma média de um gol a cada 123 minutos em campo, mostrando eficiência mesmo sem sequência. Agora, no Vasco, ele busca retomar a regularidade e recuperar o nível que o projetou internacionalmente.

Com velocidade, drible e capacidade de atuar pelo lado direito do ataque, Gómez chega para dar novas opções ao técnico Fernando Diniz e reforçar um setor que vem sofrendo com a falta de regularidade nesta temporada. A expectativa é que o colombiano esteja à disposição em breve, após concluir os trâmites burocráticos e iniciar os treinos com o elenco cruz-maltino.