Philippe Coutinho segue treinando com o Vasco mesmo após o término do contrato de empréstimo. O Aston Villa, da Inglaterra, clube no qual detém os direitos do meia, autorizou que o jogador permanecesse na rotina do Cruz-Maltino.

"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho segue realizando treinamentos com o elenco profissional, mediante autorização expressa do Aston Villa (ING), clube detentor de seus direitos econômicos.

As partes seguem em tratativas."

Coutinho tenta rescindir o contrato com o Aston Villa. Com isso, ficaria com o caminho livre para assinar em definitivo com o Vasco. Este é o "Plano A" em que as partes trabalham pela permanência do meia no Cruz-Maltino. Um novo empréstimo até o final do ano não está descartado.

O Aston Villa não pensa em aproveitar Coutinho, que abriu mão de uma grande quantia financeira que deveria receber do clube inglês. Com isso, o entendimento era de que os ingleses não fariam jogo duro quanto a uma rescisão.

Fora da próxima edição da Champions League, o Aston Villa precisa enxugar a folha salarial. O clube inglês terá um orçamento mais curto e precisa abrir mão de alguns jogadores que têm altos salários.

Aos 33 anos Coutinho está estabelecido com a família no Rio de Janeiro. O meia nem pensa mais em deixar o Brasil, tendo em vista que quer ficar no Vasco. Além disso, o jogador inaugurou o "Instituto Philippe Coutinho e também vai se dedicar ao projeto.

Coutinho segue tentando a rescisão com o Aston Villa (Foto: Jota Erre/AGIF)

Em 2025, o camisa 11 faz o melhor ano com a camisa do Vasco. O meia marcou cinco gols e deu três assistências em 26 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.