Palpite: Bragantino x Vasco – Campeonato Brasileiro – 17/4/2024

(Foto: Nelson Almeida/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após empatar em 2 a 2 contra o Fluzão na rodada inaugural, o Bragantino busca sua primeira vitória na competição diante do Vasco, que surpreendeu o Grêmio na rodada de abertura. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram na Red Bull Arena, em Bragança Paulista. Assista no Premiere.

Palpite Bragantino x Vasco

Após empatar na rodada inaugural, o Bragantino terá a oportunidade de buscar sua primeira vitória no Brasileirão, tendo o mando de campo em seu favor. Enquanto isso, o Vasco começou da melhor forma possível sua campanha, somando três pontos diante do Grêmio.

Apesar da vitória convincente do clube carioca na rodada anterior, o Bragantino é o grande favorito no embate. Com o mando de campo, o elenco comandado por Pedro Caixinha costuma ser ainda mais agressivo e bastante eficiente no setor ofensivo. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bragantino

​- 2.00 na bet365

- 1.95 na Betano

- 1.90 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Use o código de referência Blaze para apostar com bônus em esporte.

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino segue com performances consideradas razoáveis após sua campanha no Paulistão. Recentemente, disputou suas duas primeiras rodadas na Copa Sul-Americana.

Na primeira delas, confirmou o favoritismo ao atuar no Estádio Nabi Chedid, vencendo o Coquimbo por 1 a 0. Porém, na segunda, sofreu uma frustrante derrota diante do Racing Club, da Argentina, onde acabou derrotado por 3 a 0.

Na rodada inaugural do Brasileirão, teve a difícil missão de encarar o Fluminense no Maraca. Mesmo assim, não se intimidou e protagonizou um embate eletrizante e equilibrado, que foi finalizado em um empate com dois gols para cada lado.

Vasco e sua última performance

O Vasco iniciou sua campanha no Brasileirão com três pontos conquistados. Atuando no São Januário contra o Grêmio, fez um primeiro tempo muito superior ao de seu adversário, onde teve 70% da posse de bola e abriu 2 a 0 de vantagem, com gols feitos por David e Mateus Carvalho.

Depois do intervalo, a equipe “tirou o pé do acelerador” e viu o elenco visitante crescer na partida, que chegou a ter 74% da posse de bola nos 45 minutos finais e conseguiu diminuir com Gustavo Martins. Porém, o placar foi 2 a 1 em favor do clube carioca.

Vale ressaltar, que o clube não teve um bom início de temporada no estadual carioca, onde acabou surpreendido nas semifinais da competição ao ser eliminado pelo Nova Iguaçu, por 2 a 1.