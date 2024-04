Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 18:02 • São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou sem gols com o Flamengo neste domingo (21), no Allianz Parque, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão chega aos quatro pontos conquistados na competição e ocupa a décima primeira posição na tabela de classificação. O Rubro-Negro, por sua vez, segue invicto na temporada e está empatado com o RB Bragantino na liderança do Brasileirão, com sete pontos em três rodadas.

SEGUE O TABU

Com o empate, o Verdão não conseguiu encerrar o tabu contra o rival no Brasileirão. A equipe paulista não vence o Rubro-Negro pela competição desde 2017. Na ocasião, Deyverson marcou os dois gols da vitória do Palmeiras, que era comandado por Alberto Valentim à época. Saiba como foi o jogo no vídeo acima.

✅FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 0 Flamengo

3ª rodada - Série A Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PE)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

📽️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-RS)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

