Corinthians define planejamento para futuro de Carlos Miguel

Carlos Miguel chegou ao Timão em 2021 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 09/04/2024 - 17:59 • São Paulo (SP)

A diretoria do Corinthians não pretende negociar Carlos Miguel. Contratado em agosto de 2021 junto ao Internacional, o goleiro é reserva imeditado de Cássio e vem sendo preparado pelo clube para assumir a vaga do camisa 12.

Na última temporada, inclusive, a diretoria do Timão chegou a um acordo com o jogador, de 25 anos, para extensão do vínculo do atleta até o fim da temporada 2025. Atualmente, o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do goleiro.

A tendência natural é que Carlos Miguel assuma a posição após a aposentadoria de Cássio, que tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano. Até o momento, a direção do clube não abriu conversas para renovar com o ídolo e deve esperar até os meses finais do ano para definir o futuro do jogador.

Carlos Miguel realizou sua estreia com a camisa do Timão na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em julho de 2024. Apesar de ter disputado apenas 14 partidas pelo clube, o goleiro possui um retrospecto positivo e perdeu apenas uma partida como titular.

CONFIRA TODAS AS PARTIDAS DE CARLOS MIGUEL PELO CORINTHIANS

▪️ Atlético-MG 1 x 2 Corinthians (Brasileirão) - 24/07/2022

▪️ Corinthians 2 x 1 Athletico (Brasileirão) - 08/10/2022

▪️ Portuguesa 0 x 0 Corinthians (Paulistão) - 12/02/2023

▪️ Corinthians 3 x 1 Santos André (Paulistão) - 04/03/2023

▪️ Argentinos Juniors 0 x 0 Corinthians (Libertadores) - 24/05/2023

▪️ Corinthians x Liverpool-URU (Libertadores) - 28/06/2023

▪️ Corinthians x Universitario-PER (Sul-Americana) - 11/07/2023

▪️ Universitario-PER 1 x 2 Corinthians (Sul-Americana) - 18/07/2023

▪️ Corinthians 2 x 1 Newell's Old Boys-ARG (Sul-Americana) - 01/08/2023

▪️ Grêmio 1 x 2 Corinthians (Brasileirão) - 12/11/2023

▪️ Coritiba 0 x 2 Corinthians (Brasileirão) - 12/11/2023

▪️ Cianorte 0 x 3 Corinthians (Copa do Brasil) - 22/02/2024

▪️ Corinthians 0 x 1 Ponte Preta (Paulistão) - 25/02/2024 - única derrota

▪️ Água Santa 0 x 0 Corinthians (Paulistão) - 10/03/2024

Carlos Miguel perdeu apenas uma partida atuando com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)