Lucas Lovat retoma titularidade e celebra reação do Akhmat Grozny

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro

Lucas Lovat comemorou na última quinta-feira o retorno à titularidade e a segunda vitória em sequência do Akhmat Grozny na temporada. Com o defensor em campo, o time reagiu no Campeonato Russo e deixou a zona de rebaixamento com os seis pontos somados no últimos jogos.

- As vitórias foram fundamentais para nós. As duas com importâncias diferentes. Um resultado positivo diante de um adversário tão poderoso contra o CSKA e uma vitória diante de um adversário direto, sem dúvida, enchem a equipe de motivação e ânimo para os próximos jogos. Vamos seguir nessa batida - disse o jogador.

O brasileiro jogou os 90 minutos do 1 a 0 sobre o FC Sochi. Na rodada anterior, saiu do banco de reservas para contribuir na vitória por 2 a 0 sobre o CSKA. A tentativa da terceira vitória consecutiva do time virá diante de mais um adversário: o FC Nizhny.