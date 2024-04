Martinelli deve iniciar como zagueiro a partida contra o Colo-Colo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 13:29 • Rio de Janerio (RJ)

Fernando Diniz deve promover uma novidade na equipe titular do Fluminense para o duelo contra o Colo-Colo, do Chile, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Durante a preparação para o confronto, o técnico realizou testes na equipe e existe a possibilidade do volante Martinelli iniciar a partida no Maracanã como zagueiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Com isso, o jogador deve ocupar a vaga de Thiago Santos, que vai para o banco de reservas, e formar a dupla de zaga com Felipe Melo. Lima, por sua vez, assume uma posição no meio-campo.

No entanto, essa não será a primeira vez que Diniz promove uma mudança de posicionamento de seus jogadores no clube. Contratado como volante em março do ano passado, Thiago Santos passou a atuar como zagueiro sob o comando do treinador e teve seu vínculo renovado com o Flu até o fim de 2025.

Outro jogador que experimentou essa transição foi André. Formado como meia nas categorias de base, o jogador já atuou como defensor em diversas ocasiões. Inclusive, desempenhou o papel em parte do duelo contra o Boca, na final da Libertadores.

O treinador também foi responsável por transformar Caio Henrique em lateral-esquerdo. Meia-atacante de origem, o jogador migrou de posição sob comando de Diniz em 2019 e se tornou titular absoluto do Fluminense. Caio Paulista, atualmente no Palmeiras, também foi passou por transformação semelhante no Tricolor das Laranjeiras.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Após empatar em 1 a 1 com o Allianza Lima, no Peru, o Fluminense terá novidades para o duelo contra o Colo-Colo. Recuperados de lesão, Paulo Henrique Ganso e Germnán Cano estão à disposição de Diniz e devem iniciar o duelo.

Para dar maior qualidade e fluídez à saída de bola, Martinelli deve ocupar a vaga de Thiago Santos e forma a dupla de de zaga ao lado de Felipe Melo.

Portanto, a provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano.

Fluminense encara o Colo-Colo, no Marcanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores (ERNESTO BENAVIDES / AFP)