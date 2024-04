Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 04/04/2024 - 13:44 • São Paulo (SP)

A partida entre Palmeiras e San Lorenzo, disputada na Argentina, pela estreia das equipes na fase de grupos da Copa Libertadores, foi marcada por mais um ato de racismo nas arquibancadas.

Após o gol de empate do lateral Piquerez, nos minutos finais do duelo, uma torcedora do time mandante foi flagrada realizando gestos imitando um macaco em direção à torcida alviverde.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver de maneira clara os insultos proferidos. A reportagem entrou em contato com a Conmebol, que afirmou lutar periodicamente contra todos os casos de descriminação racial.

A federação possui um procedimento padrão para esses tipos de caso, que prevê o pagamento de multas. O gesto será analisado e possíveis punições previstas no regulamento devem ser aplicadas uma vez que a injuria seja constatada.

Vale lembrar que Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, garantiu antes do início da competição que os casos de racismos terão "tolerância zero" na Libertadores e Sul-Americana.

- Tolerância zero para nós. Essa é uma questão muito importante para nós, que falamos na FIFA, porque não é só os jogadores daqui da América que sofrem com a discriminação - disse o presidente.

Em campo, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasómetro, atuando com uma equipe alternativa.

Photo by Luis ROBAYO / AFP

CONFIRA O REGULAMENTO DA CONMEBOL

Em maio de 2022, o conselho da Conmebol alterou o artigo 17 do código disciplinar, aumentando a punição para atos discriminatórios. Confira a seguir.

1 - Qualquer jogador ou oficial que insulte ou ofenda a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por um mínimo de cinco jogos ou por um período mínimo de dois meses.

2 - Qualquer associação afiliada ou clube cujos torcedores insultem ou ofendam a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será multado em pelo menos CEM MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 100.000). O órgão judicial competente também pode impor a sanção de jogar uma ou mais partidas a portas fechadas ou o fechamento parcial do estádio.

3 - e as circunstâncias particulares de um caso assim o exigirem, o Órgão Judicial competente poderá impor sanções adicionais à Associação Membro ou ao clube, jogador ou dirigente responsável.