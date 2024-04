Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite defendeu a postura da equipe no empate em 1 a 1 com o Millonarios-COL, fora de casa, na estreia do time na Copa Libertadores. Mesmo com vantagem no marcador e um homem a mais em campo durante grande parte da segunda etapa, o Rubro-Negro viu Daniel Rivera, nos minutos finais, igualar o placar.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na visão do treinador, o time não administrou o resultado após a expulsão Larry Vásquez, que derrubou o meia Arrascaeta dentro da área. Pelo contrário, acionou seus atacantes de velocidade para continuar agredindo o adversário e matar o confronto.

Porém, a marcação exercida pela equipe colombiana freou o ímpeto rubro-negro, que não conseguiu furar o bloqueio imposto. Com dez homens, o Millonarios implementou uma marcação em bloco baixo, atrasando suas linhas, para aproveitar os espaços e contra-atacar.

- Não procuramos administrar o jogo, continuamos agredindo o adversário. Colocamos três atacantes de velocidade. Não colocamos o time para trás. O Millonarios, com dez, teve marcação baixa. Atrasou a linha para ter o contragolpe. A gente não soube furar esse bloqueio - disse o treinador em entrevista coletiva.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para Tite, o Flamengo poderia ter saído com a vitória caso recuasse seus jogadores, mas isso fugiria das características propostas pelo comandante, que acredita que o gol de empate "é do jogo, uma jogada individual".

No próximo domingo (7), o Rubro-Negro encara o Nova Iguaçu, às 17h (de Brasília), pelo duelo de volta da final do Campeonato Carioca. Na primeira partida, disputada no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0 e se aproximou do título da competição.

Flamengo empatou em 1 a 1 na estreia da equipe na Copa Libertadores (RAUL ARBOLEDA / AFP)