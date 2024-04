Pedro revela trauma que virou combustível para boa fase no Flamengo

Pedro foi o artilheiro do Flamengo nas últimas duas temporadas (Foto: Divulgação / Flamengo)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Flamengo, Pedro revelou em entrevista como a derrota para o Palmeiras, na final da Copa Libertadores de 2021, serviu como motivação para uma "virada de chave" no clube.

Apesar de titular absoluto do Rubro-Negro desde a metade da temporada 2022, o camisa 9 entrou na decisão apenas no segundo tempo da prorrogação e viu do banco de reservas Deyverson, após falha de Andreas Pereira, marcar o gol que garantiu o título para o rival.

- Perder a final não é fácil, mas como falei, a gente puxou força também. Não é fácil chegar na final da Libertadores, isso a gente conseguiu. E naquela Libertadores eu só me lembro de quando tinha acabado o jogo. Olhei para a arquibancada, minha família toda indo embora de costas. Eu estava chorando já no campo, triste por ter perdido a final - disse o jogador, em entrevista à ESPN.

Ainda no vestiário do estádio Centenário, palco da final entre as equipes, Pedro afirmou que o Flamengo voltaria a disputar uma decisão. No ano seguinte, o Rubro-Negro não só retornou, como derrotou o Athletico, em Guayaquil, com o atacante finalizando a competição como artilheiro (12 gols) e "Rei da América".

- Tenho certeza de que ano que vem eu vou estar aqui nessa mesma final e vai ser diferente, a gente vai ganhar. E não deu outra, né? E Deus fez isso na minha vida e me deu essa oportunidade de poder vencer uma Libertadores logo no ano seguinte. E isso ficou marcado para mim - completou.

De pênalti, Pedro marcou na estreia do Flamengo na atual edição da Libertadores (Foto: Raul Arboleda / AFP)

Após a derrota no Uruguai, o jogador finalmente recebeu uma sequência como titular - principalmente depois da lesão de Bruno Henrique - e acabou convocado por Tite, técnico da Seleção Brasileira à época, para disputar a Copa do Mundo no Qatar.

No Flamengo, por sua vez, terminou as temporadas 2022 (ao lado de Gabigol) e 2023 como artilheiro da equipe. Em 2024, Pedro segue em ótima fase e acumula 12 gols em 13 partidas. Inclusive, foi dele o gol no empate em 1 a 1 contra o Millonarios, fora de casa, na estreia do time nesta edição da Copa Libertadores.

ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

Com 20 gols marcados na Libertadores, Pedro aparece em segundo na lista de artilheiros históricos do clube na competição, atrás apenas de Gabigol, herói da conquista em 2019, que totaliza 28 tentos.

▪️ 1º lugar: Gabigol - 28 gols

▪️ 2º lugar: Pedro - 20 gols

▪️ 3º lugar: Bruno Henrique - 19 gols

▪️ 4º lugar: Zico - 16 gols

▪️ 5º lugar: Everton Ribeiro - 11 gols