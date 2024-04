Centro de treinamentos do Bragantino é um dos mais modernos do futebol brasileiro (Foto: Ari Ferreira / Bragantino)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 25/04/2024 - 15:11 • Atibaia (SP)

O Bragantino se tornou um dos protagonistas do futebol nacional desde a chegada da multinacional Red Bull como administradora do futebol do clube. Agora, a equipe do interior paulista inaugurou um dos centros de treinamentos mais modernos do Brasil, com alto investimento e pioneirismo em estrutura.

➡️ Entramos no novo CT do Bragantino! Clique aqui e veja como é

O Massa Bruta importou tecnologias e alguns equipamentos de preparação física que, pela primeira vez, serão utilizados no futebol brasileiro. A inspiração vem das estruturas "padrão" da Red Bull em seus afiliados, como o Salzburg (Áustria), Leipzig (Alemanha) e New York (EUA).

- A Red Bull tem uma linha nos projetos da Europa, nos Estados Unidos. Aqui, tem uma pitada do Brasil misturada com os outros projetos. Arquitetura, estética, funcionalidade - explicou Diego Cerri, executivo de futebol do Bragantino, em entrevista ao Lance!.

Os valores investidos na construção do CT não foram revelados, mas o gasto total foi significativo. Apenas em alguns aparelhos — utilizados em clubes como Real Madrid e Sevilla — do centro de performance foram gastos cerca de 140 mil dólares (cerca de R$ 715 mil, segundo a cotação atual).

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Além disso, todo o terreno tem em torno de 157 mil m², seis prédios, 86 quartos, três refeitórios, piscina e banheiras de hidromassagem, mini estádio e auditório. A área do local é superior às de São Paulo e Palmeiras, por exemplo.

Mini estádio dentro do novo CT do RB Bragantino (Foto: Ari Ferreira / Bragantino)

VEJA FOTOS E DETALHES DO CT DO BRAGANTINO

- Foi um valor muito significativo, mas foi uma aposta de investimento corajoso, considerável. No médio-prazo, o retorno vai ser grande. O futebol brasileiro está cada vez mais caro, os jovens estão caros. O projeto do Red Bull é por trabalhar com jovens e precisamos formá-los em casa, com o nosso estilo. Isso vai baratear e vamos formar mais jogadores em casa - disse Diego Cerri.

➡️ Veja em detalhes do novo CT do RB Bragantino

COMO OS JOGADORES SE BENEFICIAM DO NOVO CT?

De acordo com Diego Cerri e Julio Cesar, ex-goleiro de Corinthians e Bragantino e hoje dirigente do Massa Bruta, o impacto é extremamente positivo para os jogadores.

- No time profissional, é nítida a melhora no dia a dia. Isso reflete no campo, na preparação, recuperação. O clube como um todo tem esse reflexo, talvez as categorias de base sejam as mais afetadas positivamente. Temos a oportunidade de fornecer a estrutura alinhada à tecnologia, de primeira linha. Para se desenvolverem como atletas e seres humanos - disse Cerri.

- Você dar a melhor estrutura para o atleta faz com que ele se desenvolva mais rápido, melhor. Você observar o que ele pode ter na base e no profissional é de suma importância. Além de todos os equipamentos, acredito que você proporcionar o melhor para ele, que ele só pense em jogar futebol, isso é o que faz diferença - afirmou Julio Cesar.

Mapa detalhado do novo CT do Massa Bruta (Foto: Rafael Oliva / Lance!)

CRESCIMENTO NO CENÁRIO NACIONAL

Desde que iniciou a parceria com a Red Bull, o Bragantino acumula resultados expressivos no cenário nacional. Nas edições de 2021 e 2023 do Campeonato Brasileiro, a equipe do interior paulista terminou no G6 da competição, garantindo uma vaga na fase qualificatória da Copa Libertadores.

Ademais, o Massa Bruta passou a ser figura frequente nas fases eliminatórias do Paulistão, concorrendo diretamente com os quatro grandes do estado.

O centro de perfomance é uma das novidades do novo CT (Foto: Ari Ferreira / Bragantino)