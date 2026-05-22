Galvão se manifesta após internação às vésperas da Copa do Mundo; veja

O narrador Galvão Bueno se manifestou publicamente pela primeira vez após ser internado em São Paulo. Conforme declarado pelo próprio comunicador, o cenário estava previsto e ele passará por uma cirurgia na manhã deste sábado (23).

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O procedimento não é considerado delicado, o que deve garantir uma recuperação rápida e sua presença na cobertura da Copa do Mundo. A viagem para os Estados Unidos continua prevista para o dia 7 de junho. Nas redes sociais, Galvão Bueno compartilhou um vídeo com os fãs.

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— Bem, meus amigos das redes sociais, estou aqui no hospital e saíram notícias, e as pessoas às vezes exageram. Os caças cliques. Seguinte, tive um probleminha na lombar e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada. Disse isso no programa, na última segunda-feira (18) — iniciou o narrador, antes de completar.

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— Estava previsto. Amanhã faço uma cirurgia às 7h da manhã. Vai ficar tudo bacana. Tá tudo normal. Fiz todos os exames para fazer tranquila a cirurgia. Recuperação de cinco dias — concluiu.

Galvão Bueno ganha novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

Galvão Bueno fala sobre Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagens que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.

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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.

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