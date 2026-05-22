Galvão se manifesta após internação às vésperas da Copa do Mundo; veja
Narrador se encontra internado na cidade de São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
O narrador Galvão Bueno se manifestou publicamente pela primeira vez após ser internado em São Paulo. Conforme declarado pelo próprio comunicador, o cenário estava previsto e ele passará por uma cirurgia na manhã deste sábado (23).
Quem é Phil Foden, astro do Manchester City deixado de fora da Copa do Mundo?
Futebol Internacional
Vozes da Copa: Gabi Martins relembra cobertura in loco de todos os jogos de 2022
Fora de Campo
Alzirão retorna para a Copa do Mundo de 2026; veja atrações
Fora de Campo
➡️ Vozes da Copa: Gabi Martins revela bastidores da Copa do Mundo do Catar
O procedimento não é considerado delicado, o que deve garantir uma recuperação rápida e sua presença na cobertura da Copa do Mundo. A viagem para os Estados Unidos continua prevista para o dia 7 de junho. Nas redes sociais, Galvão Bueno compartilhou um vídeo com os fãs.
➡️ Alzirão retorna para a Copa do Mundo de 2026; veja atrações
— Bem, meus amigos das redes sociais, estou aqui no hospital e saíram notícias, e as pessoas às vezes exageram. Os caças cliques. Seguinte, tive um probleminha na lombar e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada. Disse isso no programa, na última segunda-feira (18) — iniciou o narrador, antes de completar.
— Estava previsto. Amanhã faço uma cirurgia às 7h da manhã. Vai ficar tudo bacana. Tá tudo normal. Fiz todos os exames para fazer tranquila a cirurgia. Recuperação de cinco dias — concluiu.
Galvão Bueno fala sobre Copa do Mundo
O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagens que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.
— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.
Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias