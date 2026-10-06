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Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Tenista sérvio venceu torneio chinês pela sétima vez

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 09:55
Atualizado há 0 minutos
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Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim
Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim (Foto: Pedro PARDO / AFP)

Novak Djokovic enfim voltou a ser campeão no circuito ATP nesta terça-feira (6). Com 34 vitórias em 34 partidas disputadas, o sérvio se manteve invicto no ATP 500 de Pequim e conquistou seu primeiro título da temporada de 2026. A partida decisiva, porém, terminou de maneira inesperada, com abandono de Alex de Minaur no segundo set.

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A conquista marca o primeiro título de Djokovic na temporada de 2026. Aos 39 anos, o sérvio não levantava um troféu desse tamanho ou maior desde o ATP Finals, em novembro de 2023, encerrando um período de quase três anos. No ano passado, conquistou apenas o ATP 250 de Genebra. Já neste ano, Nole havia chegado à final do Australian Open, mas acabou derrotado por Carlos Alcaraz.

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A decisão em Pequim começou sem grandes diferenças entre os dois. Djokovic e De Minaur confirmaram seus serviços e levaram a primeira parcial até o 6/6. No tie-break, o sérvio conseguiu abrir vantagem e fechou o set por 7/3.

Depois da primeira parcial, porém, os problemas físicos começaram a aparecer dos dois lados. Djokovic precisou receber atendimento em quadra e chegou a se deitar antes de voltar à partida. De Minaur também deixou o jogo momentaneamente para ser avaliado pela equipe médica.

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O australiano retornou usando uma proteção na coxa esquerda e ainda conseguiu vencer o primeiro game do segundo set. A tentativa de continuar, no entanto, durou pouco. Depois de disputar apenas aquele game, De Minaur decidiu abandonar a final e deixou o título nas mãos de Djokovic.

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Final garante retorno ao top-10

Antes mesmo de garantir o heptacampeonato, Novak Djokovic já sabia que voltaria a figurar entre os 10 melhores tenistas do mundo no ranking da ATP a partir da próxima segunda (12). O sérvio de 39 anos assegurou a pontuação necessária para ultrapassar o francês Arthur Fils na semifinal e, assim, retornar ao top-10, posto que deixou após a eliminação na primeira rodada do US Open, em agosto. Atualmente em 11º, Nole ganha duas posições por conquistar o título.

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Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim
Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim (Foto: Greg Baker / AFP)
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