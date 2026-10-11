Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP
Número 2 do mundo está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai
Neste domingo (11), Alexander Zverev venceu o francês Quentin Halys por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 6/7 (8) e 6/3, e garantiu sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai. O feito marca a 60ª vitória do tenista no ano e aproxima o atual Top 2 do mundo da liderança do ranking mundial.
➡️ Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim
Maior vencedor de 2026, é provável que Zverev termine o ano na ponta do ranking da ATP. Isso porque Jannik Sinner, atual Top 1, encerrou a temporada antecipadamente para focar no tratamento de uma lesão no joelho.
Após os resultados em Xangai, a diferença entre os dois tenistas caiu para 1.200 pontos no ranking ao vivo. Caso Zverev conquiste o título na China, a vantagem do italiano será reduzida para apenas 280 pontos. Além disso, como não defenderá os pontos dos títulos do ATP 500 de Viena, do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals, Sinner não conseguirá sustentar a liderança até o fim da temporada.
Em 2024, Zverev encerrou a temporada com 69 vitórias e, neste ano, está perto de superar essa marca. O alemão conquistou dois títulos de Grand Slam nesta temporada: Roland Garros e o US Open.
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Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título de duplas no WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada deste domingo (11). A brasileira e a canadense derrotaram a parceria formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0.
As parciais foram de 6/1 e 6/2, em uma final encerrada em apenas 59 minutos. Siniakova é a número um do mundo na categoria de duplas. Com a vitória, Stefani e Dabrowski conquistaram o quinto título juntas na temporada de 2026.
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