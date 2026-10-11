Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP

Número 2 do mundo está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 16:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai
Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai (Foto: Hector RETAMAL/AFP)

Neste domingo (11), Alexander Zverev venceu o francês Quentin Halys por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 6/7 (8) e 6/3, e garantiu sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai. O feito marca a 60ª vitória do tenista no ano e aproxima o atual Top 2 do mundo da liderança do ranking mundial.

➡️ Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Maior vencedor de 2026, é provável que Zverev termine o ano na ponta do ranking da ATP. Isso porque Jannik Sinner, atual Top 1, encerrou a temporada antecipadamente para focar no tratamento de uma lesão no joelho.

continua após a publicidade

Após os resultados em Xangai, a diferença entre os dois tenistas caiu para 1.200 pontos no ranking ao vivo. Caso Zverev conquiste o título na China, a vantagem do italiano será reduzida para apenas 280 pontos. Além disso, como não defenderá os pontos dos títulos do ATP 500 de Viena, do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals, Sinner não conseguirá sustentar a liderança até o fim da temporada.

Em 2024, Zverev encerrou a temporada com 69 vitórias e, neste ano, está perto de superar essa marca. O alemão conquistou dois títulos de Grand Slam nesta temporada: Roland Garros e o US Open.

continua após a publicidade
Alexander Zverev em ação no Masters 1000 de Xangai
Alexander Zverev em ação no Masters 1000 de Xangai (Foto: Hector RETAMAL/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título de duplas no WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada deste domingo (11). A brasileira e a canadense derrotaram a parceria formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0.

As parciais foram de 6/1 e 6/2, em uma final encerrada em apenas 59 minutos. Siniakova é a número um do mundo na categoria de duplas. Com a vitória, Stefani e Dabrowski conquistaram o quinto título juntas na temporada de 2026.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)

Tênis

Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Há 3 horas
O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).

Tênis

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Há 1 dia
Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação

Tênis

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

Há 2 dias
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

Tênis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Há 2 dias
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Tênis

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Há 4 dias
Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim

Tênis

Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'

Há 5 dias
Mais LANCE!
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP

Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio

Carlos Alcaraz conquista 1º título após lesão e iguala marca histórica de Sampras

O russo Daniil Medvedev deixa a quadra chateado após ser desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim

VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Novak Djokovic comemora vitória na segunda rodada do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic vence em Pequim e iguala recorde de Rafael Nadal

Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Zverev rejeita melhor de três e provoca Djokovic: 'Mais velho'

Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio

Carlos Alcaraz busca superar feito de mais de três décadas em Tóquio

Guto Miguel em vitória como profissional no Challenger de Curitiba

Guto Miguel derruba favorito na primeira partida como profissional