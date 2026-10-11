Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título de duplas no WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada deste domingo (11). A brasileira e a canadense derrotaram a parceria formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0.

As parciais foram de 6/1 e 6/2, em uma final encerrada em apenas 59 minutos. Siniakova é a número um do mundo na categoria de duplas. Com a vitória, Stefani e Dabrowski conquistaram o quinto título juntas na temporada de 2026.

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A dupla foi dominante do início ao fim. No primeiro set, perdeu apenas um ponto nos dois primeiros games e abriu 3/0 com uma quebra no segundo game, após salvar dois break-points. Stefani e Dabrowski ampliaram a vantagem no sexto game com mais uma quebra antes de fechar a parcial.

No segundo set, as parceiras mantiveram o mesmo ritmo e venceram os quatro primeiros games, com duas quebras consecutivas. Siniakova e Zhang chegaram a devolver um break, mas não sustentaram a intensidade. Stefani e Dabrowski conseguiram mais uma quebra, abrindo 5/2, e fecharam no primeiro match point sem ceder nenhum ponto no game final.

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Luisa Stefani (dir.) e Gabriela Dabrowski (esq.) estão classificadas para o WTA Finals (Foto: Reprodução/Instagram)

Temporada de alto nível

Ranqueada em terceiro lugar no mundo em duplas, Stefani chega a 18 títulos na carreira no circuito da WTA. A partida disputada neste domingo foi a 28ª final da carreira da tenista brasileira, de 29 anos. Dabrowski ocupa o quinto lugar do ranking.

Na temporada de 2026, a parceria já havia conquistado quatro outros títulos: o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Estrasburgo, o WTA 250 de Eastbourne e o SP Open. Ao longo do ano, a dupla também alcançou o vice-campeonato em Wimbledon e semifinais nos quatro torneios do Grand Slam. No histórico completo da parceria, os títulos somam sete.

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Vice-líderes na corrida da temporada, Stefani e Dabrowski já garantiram vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores parcerias do ano. A competição está marcada para o período de 8 a 15 de novembro no Indian Wells Tennis Garden, nos Estados Unidos.