menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Vitória de Alcaraz neste domingo vai ajudar João Fonseca no ranking

Número 1 do mundo reencontra o anfitrião Korda

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
08:00
João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se o mundo dá voltas, como diz o ditado, o circuito mundial de tênis, por vezes, prova isso. Derrotado por Carlos Alcaraz na sexta-feira, por duplo 6/4, João Fonseca fica na 'torcida' pelo espanhol neste domingo, em torno das 16h (de Brasília). Isso porque o rival do número 1 do mundo, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, é um concorrente direto do brasileiro no ranking, o americano Sebastian Korda (36º, de 25 anos, ex-top 15).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Por ora, o número 1 do Brasil - que ano passado alcançou a terceira rodada na Flórida - vai perdendo apenas uma posição, caindo para o 40º lugar. No sábado, o chileno Alejandro Tabilo (41º) venceu o russo Andrey Rublev, por 6/7, 6/2 e 6/4, e vai passar o brasileiro na próxima atualização do ranking. No momento, o número 1 do Chile vai assumindo o 39º lugar.

continua após a publicidade

E, pelo ranking ao vivo da ATP, Korda vai caindo sete posições, aparecendo no 43º lugar. Isso porque, ano passado, o americano alcançou as quartas de final do torneio na Flórida, só parando diante do vice-campeão, o sérvio Novak Djokovic. Isso significa dizer que ele só somará pontos se chegar, no mínimo, à semifinal nesta semana, uma missão das mais difíceis. Para alcançar essa proeza, o anfitrião terá de vencer o líder do ranking e mais duas partidas.

continua após a publicidade

Alcaraz leva a melhor no confronto direto

A outra boa notícia para João Fonseca e seus fãs é que Alcaraz leva vantagem no confronto direto com Korda. São quatro vitórias em cinco partidas até hoje. O espanhol, aliás, venceu os últimos três duelos diante do oponente, o mais recente na terceira rodada de Roland Garros, em 2024.

Na quadra rápida, como a de Miami, no entanto, será apenas a segunda vez que os dois duelam. Na primeira, na decisão do NextGen Finals de 2021, Alcaraz levou a melhor, por 4/3, 4/2 e 4/2.

Korda já foi semifinalista de Masters 1000

Ter chegado às quartas de final do ano passado foi o maior feito até hoje de Korda em Miami, mas não em Masters 1000. O tenista americano soma duas semifinais nesse nível de torneio: em Xangai, na China, em 2023, e em Toronto, na temporada seguinte.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Gráfico mostra feitos da carreira do americano Sebastian Korda (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias