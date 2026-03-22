Vitória de Alcaraz neste domingo vai ajudar João Fonseca no ranking
Número 1 do mundo reencontra o anfitrião Korda
- Matéria
- Mais Notícias
Se o mundo dá voltas, como diz o ditado, o circuito mundial de tênis, por vezes, prova isso. Derrotado por Carlos Alcaraz na sexta-feira, por duplo 6/4, João Fonseca fica na 'torcida' pelo espanhol neste domingo, em torno das 16h (de Brasília). Isso porque o rival do número 1 do mundo, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, é um concorrente direto do brasileiro no ranking, o americano Sebastian Korda (36º, de 25 anos, ex-top 15).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Por ora, o número 1 do Brasil - que ano passado alcançou a terceira rodada na Flórida - vai perdendo apenas uma posição, caindo para o 40º lugar. No sábado, o chileno Alejandro Tabilo (41º) venceu o russo Andrey Rublev, por 6/7, 6/2 e 6/4, e vai passar o brasileiro na próxima atualização do ranking. No momento, o número 1 do Chile vai assumindo o 39º lugar.
➡️Tenistória: 'Garfada' marcou final entre Guga e Sampras há 26 anos em Miami
➡️Pedra no sapato? Brasileiro traz más recordações a Alcaraz
➡️O que o jogo contra Sinner deve ajudar João Fonseca diante de Alcaraz?
E, pelo ranking ao vivo da ATP, Korda vai caindo sete posições, aparecendo no 43º lugar. Isso porque, ano passado, o americano alcançou as quartas de final do torneio na Flórida, só parando diante do vice-campeão, o sérvio Novak Djokovic. Isso significa dizer que ele só somará pontos se chegar, no mínimo, à semifinal nesta semana, uma missão das mais difíceis. Para alcançar essa proeza, o anfitrião terá de vencer o líder do ranking e mais duas partidas.
Alcaraz leva a melhor no confronto direto
A outra boa notícia para João Fonseca e seus fãs é que Alcaraz leva vantagem no confronto direto com Korda. São quatro vitórias em cinco partidas até hoje. O espanhol, aliás, venceu os últimos três duelos diante do oponente, o mais recente na terceira rodada de Roland Garros, em 2024.
Na quadra rápida, como a de Miami, no entanto, será apenas a segunda vez que os dois duelam. Na primeira, na decisão do NextGen Finals de 2021, Alcaraz levou a melhor, por 4/3, 4/2 e 4/2.
Korda já foi semifinalista de Masters 1000
Ter chegado às quartas de final do ano passado foi o maior feito até hoje de Korda em Miami, mas não em Masters 1000. O tenista americano soma duas semifinais nesse nível de torneio: em Xangai, na China, em 2023, e em Toronto, na temporada seguinte.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias