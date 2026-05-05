Bia Haddad estreia em Roma com mudança de última hora na chave

A brasileira Beatriz Haddad estreia nesta quarta-feira (06) no WTA 1000 de Roma em meio a mudanças na chave do torneio. A desistência de Marta Kostyuk, campeã do Masters de Madri, alterou o caminho da brasileira na competição.

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Mudança na chave

Inicialmente, Bia Haddad enfrentaria a romena Jaqueline Cristian na primeira rodada. No entanto, com a saída de Kostyuk, Cristian herdou a condição de cabeça de chave e avançou diretamente para a segunda rodada.

Com isso, a brasileira passou a ter uma nova adversária: uma tenista vinda do qualifying ou uma "lucky loser". O horário da partida e a rival ainda serão definidos.

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Bia Haddad venceu na estreia em Oeiras (Foto: Divulgação/FPT)

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Momento de Bia Haddad

Atual 78ª do ranking e ex-top 10, Beatriz Haddad tenta retomar a boa fase após um início de temporada abaixo do esperado. A brasileira sofreu queda significativa no ranking, mas apresentou sinais de recuperação recentemente.

No último torneio disputado, em La Bisbal, Haddad venceu duas partidas e alcançou as quartas de final, resultado que pode servir como impulso para a sequência da temporada no saibro europeu.

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