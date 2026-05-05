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Bia Haddad estreia em Roma com mudança de última hora na chave

Alteração na chave após desistência de campeã de Madri muda percurso da brasileira

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/05/2026
11:48
Número 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York
imagem cameraNúmero 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York (Foto: Divulgação)
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A brasileira Beatriz Haddad estreia nesta quarta-feira (06) no WTA 1000 de Roma em meio a mudanças na chave do torneio. A desistência de Marta Kostyuk, campeã do Masters de Madri, alterou o caminho da brasileira na competição.

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Mudança na chave

Inicialmente, Bia Haddad enfrentaria a romena Jaqueline Cristian na primeira rodada. No entanto, com a saída de Kostyuk, Cristian herdou a condição de cabeça de chave e avançou diretamente para a segunda rodada.

Com isso, a brasileira passou a ter uma nova adversária: uma tenista vinda do qualifying ou uma "lucky loser". O horário da partida e a rival ainda serão definidos.

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Bia Haddad venceu na estreia em Oeiras (Foto: Divulgação/FPT)
Bia Haddad venceu na estreia em Oeiras (Foto: Divulgação/FPT)

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Momento de Bia Haddad

Atual 78ª do ranking e ex-top 10, Beatriz Haddad tenta retomar a boa fase após um início de temporada abaixo do esperado. A brasileira sofreu queda significativa no ranking, mas apresentou sinais de recuperação recentemente.

No último torneio disputado, em La Bisbal, Haddad venceu duas partidas e alcançou as quartas de final, resultado que pode servir como impulso para a sequência da temporada no saibro europeu.

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