Veja quanto João Fonseca embolsou com a campanha em Miami

Uma semana após perder para o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca lutou, mas teve poucas chances contra o número 1 do mundo, em Miami. E com a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz, por duplo 6/4, na segunda rodada, o brasileiro vai receber, de premiação, US$ 36,1 mil (aproximadamente R$ 191 mil).

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Essa foi a segunda participação do brasileiro, de 19 anos e 39 do mundo, no torneio na Flórida. Ano passado, João Fonseca alcançou a terceira rodada em Miami.

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O número 1 do Brasil se despede dos dois primeiros Masters 1000 da temporada com derrotas para os dois melhores tenistas do mundo em confrontos inéditos. E o revés para Sinner, em Indian Wells, encerrou a melhor campanha de João Fonseca em torneios desse nível na carreira.

Até o torneio na Flórida, o carioca somava apenas uma vitória em quatro jogos em 2026.

João Fonseca volta em Monte Carlo

O próximo torneio do brasileiro é o Masters 1000 de Monte Carlo, o primeiro desse nível no saibro, a partir de 5 de abril. O carioca vai debutar no tradicional torneio.

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