Sinner atropela Zverev, vence Masters 1000 de Madrid e quebra recorde de lendas do tênis
Número 1 do mundo domina final e chega a cinco títulos consecutivos no circuito Masters 1000
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Jannik Sinner não deu chances a Alexander Zverev neste domingo (3) e dominou a final do Masters 1000 de Madrid. Em atuação avassaladora na Caja Mágica, o número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2), em pouco mais de uma hora de jogo, levantando mais um troféu na temporada e entrando para a história do tênis — mais uma vez.
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Com a conquista em Madrid, Sinner alcançou um feito inédito: tornou-se o primeiro tenista da história a vencer cinco Masters 1000 consecutivos, superando marcas de gigantes do esporte como Novak Djokovic e Rafael Nadal, que tinham como melhor sequência quatro títulos seguidos neste nível.
A série do italiano começou em Monte Carlo e seguiu por Indian Wells, Miami, Paris até chegar a Madrid, consolidando uma sequência dominante no circuito. Além do recorde, o título na Espanha foi o nono Masters 1000 da carreira de Sinner, reforçando sua posição de liderança no ranking mundial e o momento avassalador na temporada.
Como foi a partida?
Desde o início, Sinner impôs ritmo intenso, variando bem as jogadas e pressionando constantemente o saque de Zverev. O alemão teve dificuldades para reagir diante da consistência do italiano, que controlou a decisão de forma rápida e segura.
Com mais uma atuação dominante, Sinner ampliou ainda o retrospecto no confronto direto contra Zverev, abrindo vantagem de 10 a 4.
Premiação milionária
Com o título em Madrid, Sinner levou para casa pouco mais de 1 milhão de euros, coroando mais uma campanha impecável e mantendo o alto nível ao longo da temporada.
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