Sinner atropela Zverev, vence Masters 1000 de Madrid e quebra recorde de lendas do tênis

Jannik Sinner não deu chances a Alexander Zverev neste domingo (3) e dominou a final do Masters 1000 de Madrid. Em atuação avassaladora na Caja Mágica, o número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2), em pouco mais de uma hora de jogo, levantando mais um troféu na temporada e entrando para a história do tênis — mais uma vez.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a conquista em Madrid, Sinner alcançou um feito inédito: tornou-se o primeiro tenista da história a vencer cinco Masters 1000 consecutivos, superando marcas de gigantes do esporte como Novak Djokovic e Rafael Nadal, que tinham como melhor sequência quatro títulos seguidos neste nível.

A série do italiano começou em Monte Carlo e seguiu por Indian Wells, Miami, Paris até chegar a Madrid, consolidando uma sequência dominante no circuito. Além do recorde, o título na Espanha foi o nono Masters 1000 da carreira de Sinner, reforçando sua posição de liderança no ranking mundial e o momento avassalador na temporada.

continua após a publicidade

Como foi a partida?

Desde o início, Sinner impôs ritmo intenso, variando bem as jogadas e pressionando constantemente o saque de Zverev. O alemão teve dificuldades para reagir diante da consistência do italiano, que controlou a decisão de forma rápida e segura.

Com mais uma atuação dominante, Sinner ampliou ainda o retrospecto no confronto direto contra Zverev, abrindo vantagem de 10 a 4.

Jannik Sinner derrota Alexander Zverev no Masters 1000 de Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Premiação milionária

Com o título em Madrid, Sinner levou para casa pouco mais de 1 milhão de euros, coroando mais uma campanha impecável e mantendo o alto nível ao longo da temporada.

continua após a publicidade

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.