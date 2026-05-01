Jannik Sinner chega à final em Madrid e empilha recordes; confira
Italiano, aos 24 anos, entrou para o seleto grupo de Roger Federer e Rafael Nadal
Nesta sexta-feira (1º), Jannik Sinner venceu Arthur Fils por 6/2 e 6/4 e garantiu sua vaga na final do Masters 1000 de Madri de forma inédita. Com o feito, o número 1 do mundo, aos 24 anos, empilha uma série de recordes históricos do tênis e amplia ainda mais sua presença entre as lendas do esporte.
O italiano se tornou o tenista mais jovem a alcançar a final de todos os nove Masters 1000 do calendário - Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris. Além disso, Sinner se igualou a Federer e Nadal como o terceiro jogador da história a chegar à final dos quatros primeiros Masters 1000 da temporada - Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.
Como foi campeão dos três primeiros, ele pode ampliar ainda mais seu feito neste domingo (3). Caso também levante o troféu em Madrid, Sinner se tornará o primeiro tenista a conquistar todos os quatro primeiros Masters 1000.
Sinner comemora classificação à final
Após a partida contra Arthur Fils, da qual saiu vencedor por 6/2 e 6/4, Sinner comemorou a vitória na semifinal e falou sobre o duelo. O italiano chegou a 22 triunfos consecutivos no circuito, o 350º resultado positivo da carreira.
— Estou feliz por poder jogar outra final; nunca tinha chegado a essa fase antes. No primeiro set, me senti muito confortável na devolução. No segundo, as coisas ficaram mais difíceis porque ele sacou melhor. No fim do torneio, sempre tento elevar meu nível, e hoje as condições foram um pouco diferentes das quartas, mas me adaptei muito bem.
O número 1 do mundo espera o vencedor entre Alexander Zverev e Alexander Blockx para conhecer seu adversário da final em Madri.
🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
