O que o jogo contra Sinner deve ajudar João Fonseca diante de Alcaraz?

Nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), na quadra central do Masters 1000 de Miami, João Fonseca terá o maior desafio da carreira. Pela primeira vez em um jogo oficial, o número 1 do Brasil e 39º do mundo vai encarar o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz. Semana passada, o carioca, de 19 anos, fez, em Indian Wells, uma das melhores partidas como profissional, apesar da derrota em dois tiebreaks, diante de Jannik Sinner, número 2 do mundo.

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E o que o jogo contra o italiano (ex-líder do ranking) deve ajudar João Fonseca na empreitada desta sexta-feira em Miami? Para essas respostas, o Lance! ouviu Fernando Meligeni, ex-25 do mundo, semifinalista de Roland Garros e olímpico, e Domingos Venâncio, treinador e comentarista do Sportv.

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- O primeiro jogo grande serve como experiência, mas acho que o desta sexta é muito diferente. Mas eu não duvido que ele vai jogar bem, que ele faça um bom jogo, que consiga criar algumas oportunidades. A partida contra o Sinner serviu pra ver que o João está nesse nível, que pode jogar com esses caras - acredita Fininho.

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Venâncio observa que a partida contra Sinner pode ajudar na confiança e na ambientação do brasileiro, que disputa o torneio na Flórida pela segunda vez (parou na terceira rodada em 2025):

- Porque ele encarou um jogador top como aquele e foi mano a mano, tão perto, teve todas as chances (desperdiçou três set points no primeiro tiebreak). Se a gente lembrar então que o Sinner tem muitas vitórias sobre o Alcaraz (seis, em 16 confrontos), então ainda dá mais um ânimo para o João.

João Fonseca pode ter suas chances

Segundo Meligeni, um triunfo do número 1 do Brasil dependeria muito de como o adversário vai se portar em quadra:



- É muito difícil prever o que vai acontecer, porque tem que ver esses jogos contra esses caras. Depende muito de como o cara joga. Se jogar pra caramba, realmente é difícil, mas se não estiver muito bem, ou num dia não tão iluminado, o João tem suas chances.

Variação, uma arma do espanhol

- O fato de ter encarado um cara que tem uma bola extremamente pesada e que já líder do ranking tem praticamente o mesmo impacto de enfrentar o número 1 em Miami. Só que agora ele está mais em casa do que em Indian Wells, sendo que na Califórnia as condições são um pouco mais rápidas. Então, o jogo dele com o Sinner foi tiroteio franco. O Alcaraz tem muito mais variação - alerta Venâncio.