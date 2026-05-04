João Fonseca conhece adversários no Masters 1000 de Roma

O brasileiro João Fonseca conheceu nesta segunda-feira (4) seus possíveis adversários no Masters 1000 de Roma. Atual número 29 do ranking da ATP Tour, o carioca será cabeça de chave 27 e, por isso, estreia diretamente na segunda rodada.

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O primeiro compromisso está previsto para sexta-feira (8), contra o vencedor do duelo entre Valentin Royer e Hamad Medjedovic.

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Caminho até a final

Caso avance, Fonseca pode enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime na terceira rodada. O rival estreia diante de quem vencer o confronto entre Denis Shapovalov e Mariano Navone.

A chave indica desafios ainda maiores nas fases decisivas. Em uma eventual semifinal, o brasileiro pode cruzar com o italiano Jannik Sinner ou com o norte-americano Ben Shelton.

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Já na final, os possíveis adversários seriam o alemão Alexander Zverev ou o sérvio Novak Djokovic.

João Fonseca saca contra Rafael Jodar no Masters 1000 de Madri. (Foto: Thomas COEX/AFP)

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Boa fase e evolução no ranking

Fonseca chega embalado após alcançar a terceira rodada do Madrid Open, resultado que o fez subir três posições no ranking, saindo do 31º para o atual 29º lugar.

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A melhor colocação da carreira foi alcançada em novembro de 2025, quando atingiu o 24º posto após conquistar o título do ATP 500 da Basileia.

Beatriz Haddad também estreia em Roma

No torneio feminino, a brasileira Beatriz Haddad Maia entra em quadra nesta terça-feira (5) contra a romena Jaqueline Cristian, atual número 28 do ranking da WTA Tour.

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