João Fonseca descobre adversário no Aberto de Roma. Data de estreia é modificada

O brasileiro João Fonseca já conhece o caminho que terá no ATP Masters 1000 de Roma. Atual número 29 do ranking da ATP, o carioca será o cabeça de chave 27 do torneio e, por isso, estreia diretamente na segunda rodada da competição italiana. O primeiro compromisso será diante do sérvio Hamad Medjedovic, que venceu Valentin Royer por 2 a 0, nesta quinta.



Por conta das chuvas que atingiram a Itália, alguns jogos foram adiados na primeira fase, forçando o adiamento de todo o calendário. Com isso, a estreia de João, prevista para sexta-feira, foi adiada para sábado, ainda sem horário definido.

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João Fonseca é favorito

Medjedovic enfrentará João Fonseca em um duelo entre jovens promessas do circuito. Atual número 67 do ranking mundial, o sérvio já conquistou títulos importantes no Challenger, mas o brasileiro chega em melhor fase e aparece como favorito no confronto.

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Caminho até a final

Caso avance à terceira rodada, Fonseca poderá enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime, que estreia contra o vencedor do duelo entre Denis Shapovalov e Mariano Navone.

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A chave reserva desafios ainda maiores nas fases seguintes. Em uma possível semifinal, o brasileiro pode cruzar com o italiano Jannik Sinner ou com o norte-americano Ben Shelton.

Já em uma eventual decisão, os principais candidatos do outro lado da chave são o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

Brasileiro vive boa fase

João Fonseca chega ao Masters 1000 de Roma em um dos melhores momentos da carreira. O brasileiro alcançou a terceira rodada do Madrid Open e subiu três posições no ranking da ATP, passando do 31º para o 29º lugar.

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A melhor marca da carreira foi registrada em novembro de 2025, quando Fonseca alcançou a 24ª colocação após conquistar o título do ATP 500 da Basileia.

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