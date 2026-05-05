Loio no Lance! vê em Roma boa oportunidade para João Fonseca

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No tão concorrido circuito mundial de tênis, nada como uma semana após a outra para buscar a volta por cima. Pois João Fonseca, que soma 10 triunfos em 18 jogos no ano, mas vem de duas derrotas seguidas, tem uma boa chance de fazer as pazes com a vitória nesta semana, no Masters 1000 de Roma.

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O carioca, de 19 anos, perdeu nas quartas de final do ATP de Munique e na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, respectivamente, para o americano Ben Shelton (6º) e para o anfitrião Rafael Jodar (42º). Como ficara de bye na estreia na Espanha e avançou na rodada seguinte por W.O., o brasileiro subiu duas posições e é o 29º do ranking mundial.

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➡️ Saiba a importância do Masters 1000 de Madri na carreira de João Fonseca

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Tal como na capital espanhola, o número 1 do Brasil fica de bye na abertura do torneio italiano. E, em condições normais, não deve ter dificuldades para superar a estreia, contra o vencedor do jogo entre o sérvio Hamad Mdjedovic (67º) e o francês Valentin Royer (71º). O primeiro foi semifinalista do ATP 500 de Barcelona, mês passado, seu maior feito na temporada, e soma seis vitórias em 12 derrotas na temporada. Já o tenista da França tem apenas uma vitória (contra o compatriota Pierre Herbert, em Doha, na quadra rápida) em 11 partidas de ATP em 2026.

Gráfico mostra números de João Fonseca em 2026 (Reprodução)

Caso confirme o favoritismo e avance, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá fazer um inédito duelo contra Felix Auger-Aliassime (5º). O tenista do Canadá, primeiro, tem que superar o vencedor do jogo entre dois 'velhos' conhecidos do brasileiro: o compatriota Denis Shapovalov (37º) e o argentino Mariano Navone (44º). Ano passado, o carioca derrotou o representante da Argentina nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires e superou em duas ocasiões o número 2 do Canadá, nas quartas de final do ATP 500 da Basileia e na estreia do Masters 1000 de Paris.

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João Fonseca pode quebrar escrita contra top 10

Numa provável disputa contra Aliassime, João Fonseca enfrentará um top 10 pela oitava vez como profissional. E sua única vitória até aqui foi na primeira oportunidade, em janeiro de 2025, quando desbancou o russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Australian Open.

Em 2026, as derrotas do brasileiro para top 10 foram diante de Jannik Sinner (2º), nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz (1º), na segunda rodada de Miami, Alexander Zverev (3º, nas quartas de final de Monte Carlo, e para Shelton (6º), em Munique.

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