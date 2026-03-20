Pedra no sapato? Brasileiro traz más recordações a Alcaraz

Nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), quando voltar a pisar na quadra central do Masters 1000 de Miami, João Fonseca será apenas o quarto do Brasil a desafiar o líder do ranking, Carlos Alcaraz. Curiosamente, o espanhol não tem retrospecto positivo contra tenistas do país: são duas vitórias em quatro jogos em chaves principais de ATP. Caso surpreenda o melhor do planeta, o carioca, de 19 anos e 39 do mundo, se tornará o segundo brasileiro a vencer o temido adversário.

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O primeiro foi o cearense Thiago Monteiro e não apenas uma vez, mas duas. O encontro inicial aconteceu no extinto ATP 250 de Melbourne, em 2021. Naquela semana, o brasileiro era o 83º do mundo, e o rival, aos 17 anos, o 146º. O triunfo do ex-número 1 do Brasil foi por 7/6 e 6/3. No mesmo ano, só que na estreia do qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz, já como o 55º do ranking, superou Monteiro (94º): 6/2 e 6/3.

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Há dois anos, o espanhol acabou desistindo do confronto diante de Monteiro, por conta de uma lesão no tornozelo direito, na estreia do Rio Open, quando o primeiro set estava empatado em 1/1.

Também no Rio Open, em 2023, quando era o vice-líder do ranking, aos 19 anos, e conquistou o título no Jockey Club, Alcaraz derrotou o paulista Mateus Alves (556º) na estreia: duplo 6/4.

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Já o mais recente embate do espanhol contra um brasileiro foi em abril de 2024: triunfo sobre o paranaense Thiago Wild (63º), por duplo 6/3, na terceira rodada do Masters 1000 de Madri. Naquela semana, o tenista nascido em Murcia era o número 3 do mundo.

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João Fonseca venceu húngaro na estreia

O duelo desta sexta-feira será o primeiro de João Fonseca, em jogos oficiais, contra Alcaraz. No dia 8 de dezembro, também em Miami, o espanhol superou o adversário por 2 a 1 (7/5, 2/6 e 10/8), em uma partida-exibição.

Caso surpreenda o favorito no Masters 1000 na Flórida, o número 1 do Brasil vai conquistar a maior vitória da carreira. Até hoje, a única contra um top 10 foi diante do russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Australian Open de 2025).

Semana passada, nas oitavas de final de Indian Wells, João Fonseca fez ótima partida, mas caiu em dois tiebreaks diante do vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.

- Olho como super especial essa oportunidade de jogar contra o Carlos Alcaraz, como foi semana passada, contra o Sinner. Vamos com tudo - disse o brasileiro, após o triunfo sobre o húngaro Fabian Marozsan (46º), na quinta-feira, por 6/4, 3/6 e 6/2.