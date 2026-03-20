João Fonseca é dominado e perde para Carlos Alcaraz em Miami

Em sua primeira partida oficial contra o número 1 do mundo, João Fonseca (39º) lutou, teve bons momentos, mas esteve quase sempre atrás no placar e desperdiçou três break points. Méritos para o espanhol Carlos Alcaraz, que, com seu conhecido e temido repertório, variou bastante, anulou uma das principais armas do adversário e venceu por duplo 6/4, em 1h35m, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

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- Eu sei o quanto o João é bom, por isso eu estava muito focado desde o início - disse o líder do ranking.

Mais jovem campeão do torneio em 2022, aos 18 anos, o tenista da Espanha enfrenta, na próxima fase, o anfitrião Sebastian Korda. Já o próximo torneio do brasileiro, que na semana passada perdera para o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner, em Indian Wells, é o Masters 1000 de Monte Carlo, o primeiro desse nível no saibro, a partir de 5 de abril. O jovem carioca, de 19 anos, nunca jogou a competição.

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Como foi a vitória de Alcaraz sobre João Fonseca

Nos dois sets, o brasileiro começou com dificuldades no saque e foi quebrado no início. Na primeira parcial, a quebra veio no terceiro game. E, no set seguinte, o número 1 do mundo se impôs no saque do adversário logo no início.

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Um dos números que provam a superioridade de Alcaraz no primeiro set: o brasileiro não fez nenhum winner (ponto vencedor) com sua potente direita, uma de suas maiores armas. Na segunda parcial, foram apenas cinco jogadas vencidas pelo número 1 do Brasil com seu forehand.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira até teve suas chances, mas o rival salvou um break (com um saque no corpo) no primeiro set e outro com um swing volley no segundo. Na terceira chance que teve de levar a melhor no eficiente saque do oponente, o brasileiro devolveu o segundo serviço na rede, de backhand (esquerda).

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2º set: Alcaraz 6/4

Com um ace, Alcaraz fecha o jogo e avança. João Fonseca confirma o saque e segue na briga. O líder do ranking mundial confirma e faz 5/3. O número 1 do Brasil saca bem e confirma o serviço. O rival vai para o saque em 4/3. Alcaraz salva o break e abre 4/2. João Fonseca desperdiça a melhor chance de quebrar o rival, ao devolver um segundo saque na rede, de backhand. Novamente o número 1 do Brasil luta, diminui a desvantagem para 3/2, e a torcida vibra. Alcaraz, sem problemas, faz 3/1. Brasileiro confirma, e torcida grita: João Fonseca. Com dificuldade, o espanhol confirma: 2/0 Alcaraz salva o break com um swing volley de direita. Espanhol comete uma dupla-falta, e o brasileiro tem novo break. Alcaraz segue pressionando e, com uma curta perfeita, conquista a quebra no game inicial. Na raça, o brasileiro salva os dois breaks. João Fonseca já saca sob pressão, em 15/40, no primeiro game.

1º set: Alcaraz 6/4

O número 1 do mundo confirma de zero e fecha o primeiro set. João Fonseca confirma e segue na luta. O espanhol vai sacar em 5/4. Alcaraz sai de 0/30 pelo segundo game seguido, mas reage e confirma: 5/3. O número 1 do Brasil saca bem e confirma. Adversário lidera por 4/3. Alcaraz reage, salva break e abre 4/2. O brasileiro tem seu primeiro break, mas o rival saca bem e no corpo do rival e salva. João Fonseca sai do buraco, salva o break e diminui a desvantagem para 3/2. O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo, abre 40/15, volta a cometer nova dupla-falta, mas salva um break. Sem dificuldades, o espanhol abre 3/1. O líder do ranking vai sacar em 2/1. Com um winner de devolução (vídeo abaixo), o número 1 do mundo aproveita o primeiro break da partida e conquista a quebra. João Fonseca comete sua primeira dupla-falta. Apesar de uma dupla-falta, Alcaraz, sem sustos, também confirma: 1/1. Brasileiro acertou apenas um primeiro saque, mas larga na frente: 1/0. Antes de o brasileiro sacar, torcida grita: 'João Fonseca'. Alcaraz ganhou o sorteio e escolheu receber o saque no primeiro game.