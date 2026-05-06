Bia Haddad sofre nova eliminação em estreia no WTA de Roma

A temporada de 2026 não começou nada boa para Bia Haddad Maia, que, mesmo após um "respiro" com duas vitórias, voltou a decepcionar. Nesta quarta-feira (6), a brasileira foi derrotada pela francesa Leolia JeanJean por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/4. A derrota no WTA 1000 de Roma representa a nona eliminação em estreias da tenitsa no ano.

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O jogo foi bem equilibrado no começo. No primeiro set, as duas trocaram quebras de saque, ou seja, nenhuma conseguiu manter vantagem por muito tempo. Isso levou a decisão para o tie-break. A Bia começou melhor, abriu 2 a 0 e chegou a ter a chance de fechar o set, mas não aproveitou. A francesa cresceu nesse momento decisivo e conseguiu vencer o desempate na primeira oportunidade que teve.

Já no segundo set, a francesa começou mais firme e quebrou o saque da Bia logo no início. A brasileira reagiu rapidamente e devolveu a quebra no game seguinte, mantendo o equilíbrio. Mas, mais à frente, no sétimo game, a francesa conseguiu uma nova quebra que acabou sendo decisiva. No final, Bia ainda lutou bastante: salvou dois match-points e teve chances de quebrar o saque da adversária. Mesmo assim, a francesa conseguiu se manter firme e fechou o jogo logo depois.

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Momento de Bia Haddad

Atual 78ª do ranking e ex-top 10 do mundo, Beatriz Haddad tenta retomar a boa fase após um início de temporada abaixo do esperado. A brasileira sofreu queda significativa no ranking, mas apresentou sinais de recuperação recentemente.

No último torneio disputado, em La Bisbal, Haddad venceu duas partidas e alcançou as quartas de final. O resultado parecia ter servido como impulso para a sequência da temporada no saibro europeu, mas a tenista volta a tropeçar em nova estreia.

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Bia Haddad reage durante partida de simples feminina contra a canadense Victoria Mboko no Adelaide International 2026, em Adelaide, em 12 de janeiro de 2026. (Foto: Michael ERREY/AFP)

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