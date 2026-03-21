João Fonseca fala das lições após derrotas para Sinner e Alcaraz

João Fonseca retorna em breve ao Brasil após um saldo positivo dos dois primeiros Masters 1000 de 2026. Afinal, se nas oitavas de final de Indian Wells o carioca, de 19 anos, enfrentou o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, na segunda rodada de Miami, nesta sexta-feira, o algoz foi o espanhol Carlos Alcaraz, melhor tenista do mundo. Foram duas derrotas das quais o brasileiro tira preciosas lições.

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- Sei que o nível pode estar até próximo, mas temos que buscar mais a constância, tem muita coisa para trabalhar. Eu acho que com certeza me motiva mais a querer voltar para o Rio, voltar para a quadra e treinar nas coisas que eu errei - reconhece o número 1 do Brasil e 39 do mundo.

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No revés para Alcaraz, o carioca desperdiçou três break points, dois deles na segunda parcial. Na última chance que teve, João Fonseca devolveu o segundo serviço do adversário com um backhand (esquerda) na rede:

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- Enfim, a devolução do segundo saque, que eu vou sempre pensando nela. Será que eu poderia ter enfrentado mais, feito alguma coisa diferente no segundo set? São coisas que a gente tem que trabalhar, repetição atrás de repetição, e até deixar constante. Acho que esses caras não dão bola de graça, eles acertam todas as evoluções, fazem os adversários jogarem todas os pontos, bolas difíceis eles voltam. Então, acho que ter essa constância, buscar essa constância nos treinos vai me ajudar a ter mais confiança durante essa carreira. Então, eu acho que eu saio desses dois jogos feliz e com a cabeça erguida para seguir trabalhando e seguir evoluindo.