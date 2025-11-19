Vídeo: um ano após aposentadoria, Nadal treina com fenômeno das Filipinas
Ex-líder do ranking postou imagens do treino nas redes sociais
Um dos maiores da história do tênis, Rafael Nadal, há praticamente um ano, encerrava a carreira profissional, após disputa da Copa Davis. Pois, nesta quarta-feira (19), o espanhol, dono de 22 títulos de Grand Slams (14 deles em Roland Garros), compartilhou um vídeo celebrando o retorno às quadras. No caso, em treino com a filipina Alexandra Eala (50ª do mundo), de 20 anos.
- Um ano depois, me senti ótimo ao voltar a uma quadra de tênis. Foi um ótimo treino contigo, Eala. Na próxima vez estarei mais forte - escreveu o ex-tenista espanhol, nas redes sociais.
A postagem foi o suficiente para fãs do ex-líder do ranking pedir seu retorno às quadras.
Eala, que treina na academia de Nadal, em Mallorca, na Espanha, foi uma das sensações da temporada na WTA. Em março, ao sair do qualifying e chegar às semifinais do WTA 1000 de Miami, na Flórida, a filipina entrou no top 100 pela primeira vez na carreira. Na campanha no torneio na Flórida, Eala assombrou o mundo ao derrotar, entre outras, duas top 10: a anfitriã Madison Keys (campeã do Aberto da Austrália) e a polonesa Iga Swiatek (ex-líder do ranking mundial).
Também em 2025, chegou às duas primeiras finais como profissional: foi campeã em Guadalajara, no México, e vice em Eastbourne. O saldo foi chegar ao melhor ranking da carreira, o atual: 50º.
Nadal foi homenageado em Roland Garros
Em maio, em Roland Garros, Nadal foi homenageado por tantas conquistas no saibro francês. Com a presença de seus três maiores rivais, o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray, o recordista de títulos em Paris foi homenageado com uma placa na Philippe Chatrier, a quadra central do Grand Slam local. Há 20 anos, o ex-líder do ranking fazia sua estreia no torneio, contra o alemão Lars Burgsmuller.
