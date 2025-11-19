Número 1 do tênis, Alcaraz rejeita comparação com 'Big Three': 'Nem perto'

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número um do ranking mundial, afirmou estar distante de se equiparar ao chamado 'Big Three' do tênis – formado por Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornal espanhol Marca, antes do atleta se ausentar das quartas de final da Copa Davis devido a uma lesão.

— Não estou nem perto de me sentar na mesa do 'Big Three' — afirmou.

O tenista encerra 2025 na liderança do ranking após disputar a final das ATP Finals de Turim, Itália, contra Jannik Sinner, já somando seis títulos de Grand Slam aos 22 anos. Durante a conversa, o espanhol também destacou a longevidade de Djokovic.

— Djokovic segue jogando. Os anos passam, mas ele ainda está aí, é o quatro do mundo e chegou às semifinais em todos os Grand Slam — disse Alcaraz.

SInner e Alcaraz antes da decisão do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Rivalidade e Ausência na Copa Davis

Na última terça (18), ele anunciou que, lesionado, não vai disputar as quartas de final da Copa Davis, a partir de quinta-feira, em Bolonha, na Itália. Ele vai se dedicar à recuperação nas próximas duas semanas para estar 100% nas partidas-exibição mês que vem, nos EUA. A ausência na Copa Davis representa mais um contratempo físico para Alcaraz na competição

— Não sei se a Copa Davis me deve algo, mas do que estou certo é que, cedo ou tarde, o momento chegará. Prefiro que seja mais cedo do que tarde, mas algum dia chegará — finalizou o número um do mundo.

Miami Invitational terá presença de Alcaraz e João Fonseca

Miami Invitational trará, no dia 8 de dezembro, um duelo de duplas mistas, Alcaraz/Pegula x Fonseca/Anisimova, em um supertiebreak até 10 pontos. Antes disso, o evento também contará com o duelo entre as americanas Amanda Anisimova e Jessica Pegula, que abre a noite (a partir das 19h local).

Um dia antes (7 de dezembro), Alcaraz ainda marcará presença no A Racquet at The Rock, em Newark, NJ, um duelo de exibição diante do americano Frances Tiafoe (30º).