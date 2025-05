Neste domingo (25), Rafael Nadal voltou a se emocionar e a levar o público na quadra central de Roland Garros às lágrimas. Não, o espanhol não largou a aposentadoria. Mas o único tenista a vencer um mesmo Grand Slam 14 vezes recebeu uma merecida homenagem na Philippe Chatrier neste primeiro dia de competições em Paris. Há exatos 20 anos, o Rei do Saibro fazia sua estreia no torneio, contra o alemão Lars Burgsmuller.

- Nem sei como começar depois de jogar nesta quadra nos últimos 20 anos. Eu me diverti, sofri, ganhei perdi. E, sobretudo, me emociono por ter tido a oportunidade de jogar aqui - disse o ex-tenista, sem segurar a emoção.

Os três principais adversários de Nadal, o sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray e o suíço Roger Federer, marcaram presença na homenagem. O Big 4 da história do tênis mundial.

- Vivi de tudo nesses mais de 20 anos. Tive rivais incríveis, como Andy, Novak e, claro, Roger, e tantos outros que me levaram ao meu limite físico e emocional. Nada seria tão emocionante sem essas rivalidades duradouras que nos impulsionam a melhorar a cada dia. Roland Garros é único. Não apenas por ser uma parte fundamental da história, mas por todas as pessoas que trabalham incansavelmente, com um sorriso, para tornar este torneio o que ele é, único.

O Rei do Saibro enfrentou seus três principais rivais algumas vezes em Paris. E o único a derrotá-lo foi Djokovic, nas quartas de 2015 e na semifinal de 2021. O sérvio, aliás, é o único na história a ter ganhado de Nadal duas vezes em Roland Garros. Por outro lado, Nole foi superado outras oito vezes pelo espanhol no torneio: nas quartas de 2006 e de 2022, nas semis de 2007, 2008 e 2013, além das finais de 2012, 2014, 2020.



Contra Federer, o espanhol passou invicto na capital francesa, com triunfos nas semis de 2005 e 2019, e nas finais de 2006, 2007, 2008 e 2011.



Contra Murray, foram apenas dois duelos em Paris, com vitórias do Rei do Saibro nas semis de 2011 e 2014.

Murray (e), Federer e Djokovic na homenagem a Nadal em Roland Garros

De suas 1080 vitórias (em 1308 jogos) como profissional, Nadal venceu 112 no saibro sagrado de Paris (em 116 jogos). Os títulos foram conquistados em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

O espanhol, que se retirou das quadras em novembro do ano passado, reviveu momentos históricos com o vídeo exibido neste domingo. Abaixo, a íntegra dele:

Como não poderia deixar de ser, o Rei do Saibro se emocionou com as homenagens em sua quadra preferida:



A esposa, ao lado do filho, também foi às lágrimas:









Rafael Nadal retribui carinho da torcida em Roland Garros (Photo by Alain JOCARD / AFP)

Nadal ganhou 63 títulos no saibro, 14 em Roland Garros

De seus 92 títulos de simples como profissional, Nadal conquistou 63 em seu piso preferido, com destaque para os 14 em Roland Garros. Em toda a carreira, o 'Rei do Saibro' alcançou 484 vitórias e sofreu 51 derrotas em seu piso predileto.

Além dos 11 títulos em Monte Carlo, o ídolo espanhol somou outros 16 nos Masters 1000 no saibro: 10 em Roma, 5 em Madri, e outro em Hamburgo, em 2008, quando o torneio era desse mesmo nível. Depois, passou a ser um ATP.

Três troféus do espanhol foram no Brasil

Na carreira do espanhol, foram 18 anos enfileirando troféus e pulverizando títulos no saibro, desde o primeiro, em Sopot, na Polônia, em 2004, ao último, erguido em Roland Garros, em 2022. De suas 63 conquistas nesse piso, três foram em solo brasileiro: duas no Brasil Open (em 2005, na Costa do Sauípe, na Bahia, e em 2013, no Ibirapuera, em São Paulo) e uma no Rio Open, na primeira edição, em 2014..

Os 63 títulos de Rafael Nadal no saibro:



2022 - Roland Garros

2021 - Barcelona, Masters 1000 de Roma

2020 - Roland Garros

2019 - Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2018 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2017 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2016 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona

2015 - Buenos Aires, Stuttgart, Hamburgo

2014 - Rio Open, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2013 - Brasil Open, Acapulco, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2012 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2011 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Roland Garros

2010 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2009 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma

2008 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Hamburgo, Roland Garros

2007 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Stuttgart

2006 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2005 - Brasil Open, Acapulco, Monte Calo, Barcelona, Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Bastad, Stuttgart.

2004 - Sopot.

Mosaico em forma de coração na homenagem a Rafael Nadal em Roland Garros (Photo by FRANCK FIFE / AFP)