Vídeo: Nadal diz que é cedo para João Fonseca desafiar Sinner e Alcaraz

Um dos maiores da história, campeão de 22 Grand Slams (com destaque para os 14 em Roland Garros), Rafael Nadal sabe como poucos os desafios do tênis. E, em entrevista ao El Larguero, da Espanha, o ex-número 1 do mundo falou da hegemonia do compatriota Carlos Alcaraz e do italiano Jannik Sinner, que venceram os últimos oito Majors. Ao ser indagado se João Fonseca, de 19 anos e 24 do ranking, pode desafiar os dois melhores do planeta, o Rei do Saibro respondeu:

- Bom, vamos ver o que acontece. É muito jovem, não está em condição de pensar nessas coisas, é preciso ver como ele evolui.

Em 2025, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu seus dois primeiros ATP's: em fevereiro, no saibro de Buenos Aires, e em outubro, na quadra rápida da Basileia, na Suíça.

Desde que o sérvio Novak Djokovic venceu o US Open de 2023 (seu 24º Slam, o único que ganhou mais do que Nadal), apenas Sinner e Alcaraz triunfaram nos quatro maiores torneios do circuito mundial.

Nadal diz que falta alguém para incomodar Alcaraz e Sinner

O ex-tenista espanhol não vê ninguém em condições de incomodar os dois melhores do planeta:

- Creio que falta alguém que os aperte um pouco, um Zverev ou Medvedev mais em forma, pois há uma grande diferença deles em relação aos demais. Seria bom para eles acreditarem que precisariam jogar bem para chegar às finais. Hoje em dia eles passam a sensação de que, mesmo jogando mal, seguirão vencendo.

Recordista de títulos em 2025, Alcaraz, de 22 anos, venceu oito torneios, somando 71 vitórias em 80 jogos no ano. O espanhol foi campeão em Roland Garros, US Open, Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e Cincinnati, além dos ATP's de Londres/Queen's Club, Tóquio e Roterdã.



Já Sinner, de 24, ganhou 58 das 64 partidas que fez no ano e conquistou seis torneios: Aberto da Austrália, Wimbledon, além do ATP Finals, Masters 1000 de Paris e ATP de Pequim.

João Fonseca com o espanhol Rafael Nadal logo após o título do NextGen (Arquivo)





