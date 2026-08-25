Tenistória: Federer elege jogo contra Agassi melhor lembrança do US Open Único a vencer cinco vezes seguidas o torneio, ex-tenista suíço joga exibição nesta terça

Único, na Era Aberta (desde 1968), a vencer cinco títulos seguidos do US Open (de 2004 a 2008), Roger Federer volta nesta terça-feira ao Grand Slam americano. Dessa vez, o pentacampeão suíço, que se aposentou em 2021, jogará uma exibição na quadra central, a Arthur Ashe, do Grand Slam em Nova York. Os outros convidados serão os anfitriões Andre Agassi, Andy Roddick e John McEnroe.



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Na segunda-feira, em coletiva de imprensa, o ídolo suíço apontou sua partida preferida no torneio americano. Ao todo, Federer venceu 89 jogos e perdeu outros 14 em Flushing Meadows.

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- A minha favorita, provavelmente, é a partida contra o Agassi. Parecia que seria uma ocasião especial para ele, e eu era o atual campeão. Isso tornou tudo muito legal - contou o ex-líder do ranking, referindo-se à final de 2005. Naquele dia, o tenista nascido na Basileia venceu o título do US Open pela segunda vez na carreira.

No ano anterior, o suíço e o anfitrião se enfrentaram na Arthur Ashe, com mais uma vitória do visitante. Nas duas ocasiões, o europeu era o número 1 do mundo, e o rival, o sétimo.



- Tínhamos jogado uma partida de cinco sets, com ventos fortíssimos, ao longo de dois dias. E eu adorava a rivalidade que tinha com o Andre naquela época, então enfrentá-lo aqui em Nova York foi algo muito especial, sim continuou o ídolo suíço.

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Ao todo, Agassi e Federer mediram forças três vezes no Grand Slam americano. E o anfitrião só venceu a primeira, nas oitavas de final de 2001. Naquela semana, o americano era o vice-líder do ranking, e o adversário, o 13º. Em toda a carreira, os dois se enfrentaram 11 vezes, com oito triunfos de Federer.

Dono de 60 títulos de ATP, com destaque para oito de Slams, Agassi se despediu, em 2006, justamente na Arthur Ashe. Foi na derrota para o alemão Benjamin Becker, na terceira rodada. Ao todo, o bicampeão (em 1994 e 1999) somou 79 vitórias 19 derrotas no torneio.

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Roger Federer vs. Andre Agassi in the 2005 US Open final. Pure tennis magic. ✨ pic.twitter.com/xX7o0p8QaG — NBS Tennis (@NBSTennis) July 11, 2026

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