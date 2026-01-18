Um ano depois, João Fonseca retorna ao palco da maior vitória

O dia 14 de janeiro de 2025 está entre os de maior glória na carreira de João Fonseca até aqui. Afinal, nessa data, então aos 18 anos, em sua estreia em Grand Slams, o carioca se tornou o mais jovem a vencer um top 10, no caso, o russo Andrey Rublev (9º do mundo), no Australian Open. Pois, na próxima terça-feira de Melbourne (ainda sem horário definido), o número 1 do Brasil retorna ao torneio onde, há pouco mais de um ano, alcançou a maior vitória como profissional.



Mais do que uma vaga à segunda rodada, o triunfo, por 7/6, 6/3 e 7/6, sobre o adversário russo (vídeo abaixo) foi um baita cartão de visitas do prodígio brasileiro na temporada passada. O duelo também foi escolhido, pelo site da ATP, como a segunda maior zebra de 2025.

João Fonseca, que, desta vez, tem pela frente o americano Eliot Spizzirri (89º) na primeira rodada, era apenas o 112º do mundo em janeiro de 2025. Isso porque o carioca chegara a Melbourne embalado pelo título do Challenger de Canberra, também na Austrália, que lhe rendeu um salto de 33 posições no ranking mundial.

Rival impediu estreia de João Fonseca

Até hoje, o brasileiro e Spizzirri só se enfrentaram uma vez. E a derrota para o americano, na terceira e última rodada do qualifying do US Open de 2024, impediu que o jovem carioca (então o 162º do mundo) fizesse, naquela semana, sua estreia em Grand Slam como profissional.

Há um ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira precisou jogar o classificatório do primeiro Grand Slam da temporada, o primeiro após o tropeço diante de Spizzirri. E, antes de derrotar Rublev, o brasileiro passou pelos argentinos Federico Gomez e Thiago Tirante, além de Coleman Wong, de Hong Kong.

Além do triunfo sobre Rublev, João Fonseca venceu as outras três estreias de Slams por 3 sets a 0, todas em 2025. Em Roland Garros, a vítima inicial foi o polonês Hubert Hurkacz (28º), em Wimbledon, o anfitrião Jacob Fearnley (51º) e, no US Open, o sérvio Miomir Kecmanovic (42º). Sua melhor campanha foi em Paris e em Londres, onde alcançou a terceira rodada. Na grama britânica, aliás, o jovem carioca foi o primeiro do país desde 2010 a vencer duas partidas. O último havia sido o paulista Thomaz Bellucci.

Hoje, o número 1 do Brasil é o 30º melhor tenista do mundo e joga, pela primeira vez, um Slam como cabeça de chave. Situação bem diferente da de 2025.



