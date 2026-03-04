João Fonseca estreia nesta quarta em Indian Wells: horário e onde assistir

Em busca da segunda vitória em cinco jogos de simples, em torneios ATP na temporada, João Fonseca estreia nesta quarta-feira, no Masters 1000 de Indian Wells. O duelo do número 1 do Brasil e 35 do mundo, de 19 anos, contra o belga Raphael Collingnon (77º, de 24 anos) começa em torno das 23h (de Brasília).

A partida do brasileiro será a quinta do Stadium 3 do evento, com a programação tendo início às 16h (de Brasília). As três primeiras serão femininas, enquanto a preliminar do jogo de João Fonseca será entre o francês Gael Monfils e o canadense Alexis Galarneau.

Além do título nas duplas do Rio Open, no último dia 22, o tenista carioca parou nas oitavas de final de simples do torneio no Jockey Club. Desde então, venceu, no domingo (1º), em Las Vegas, o torneio-exibição MGM Slam, disputado em supertiebreaks, derrotando Monfils, o cazaque Alexander Bublik e o anfitrião Reilly Opelka. A competição não distribuía pontos para o ranking.

Essa será a segunda participação de João Fonseca em Indian Wells. Em 2025, o brasileiro eliminou o britânico Jacob Fearnley, na primeira rodada, antes de cair para o campeão, o britânico Jack Draper, na fase seguinte. Já Collingon jogará, pela primeira vez, a chave principal de um Masters 1000 na carreira, nesta quarta.

João Fonseca pode reencontrar algoz

Caso vença novamente o rival belga, como fez no primeiro embate, em 2024, pela Copa Davis, o número 1 do Brasil vai reencontrar seu último algoz do ano passado. Isso porque o russo Karen Khachanov (16º) é um dos cabeças de chave no torneio californiano e aguarda o vencedor do jogo do jovem carioca. Em outubro, o tenista da Rússia eliminou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.