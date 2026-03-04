menu hamburguer
Tênis

João Fonseca estreia nesta quarta em Indian Wells: horário e onde assistir

Número 1 do Brasil encara o belga Raphael Collingnon na Califórnia

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
10:11
João Fonseca em treino em Indian Wells (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca em treino em Indian Wells (Reprodução)
Em busca da segunda vitória em cinco jogos de simples, em torneios ATP na temporada, João Fonseca estreia nesta quarta-feira, no Masters 1000 de Indian Wells. O duelo do número 1 do Brasil e 35 do mundo, de 19 anos, contra o belga Raphael Collingnon (77º, de 24 anos) começa em torno das 23h (de Brasília).

A partida do brasileiro será a quinta do Stadium 3 do evento, com a programação tendo início às 16h (de Brasília). As três primeiras serão femininas, enquanto a preliminar do jogo de João Fonseca será entre o francês Gael Monfils e o canadense Alexis Galarneau.

Além do título nas duplas do Rio Open, no último dia 22, o tenista carioca parou nas oitavas de final de simples do torneio no Jockey Club. Desde então, venceu, no domingo (1º), em Las Vegas, o torneio-exibição MGM Slam, disputado em supertiebreaks, derrotando Monfils, o cazaque Alexander Bublik e o anfitrião Reilly Opelka. A competição não distribuía pontos para o ranking.

Essa será a segunda participação de João Fonseca em Indian Wells. Em 2025, o brasileiro eliminou o britânico Jacob Fearnley, na primeira rodada, antes de cair para o campeão, o britânico Jack Draper, na fase seguinte. Já Collingon jogará, pela primeira vez, a chave principal de um Masters 1000 na carreira, nesta quarta.

João Fonseca pode reencontrar algoz

Caso vença novamente o rival belga, como fez no primeiro embate, em 2024, pela Copa Davis, o número 1 do Brasil vai reencontrar seu último algoz do ano passado. Isso porque o russo Karen Khachanov (16º) é um dos cabeças de chave no torneio californiano e aguarda o vencedor do jogo do jovem carioca. Em outubro, o tenista da Rússia eliminou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

