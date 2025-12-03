Maior vitória da carreira de João Fonseca ganha destaque no site da ATP; vídeo

Em janeiro, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem a derrotar um top 10 na história do Aberto da Austrália. A façanha foi contra o russo Andrey Rublev, então nono do mundo.

- Foi minha primeira vez jogando em um estádio tão grande. Eu quero agradecer a essa incrível torcida. Muitos brasileiros torceram por mim - agradeceu o brasileiro, naquele dia 15 de janeiro.

Pois o triunfo do número 1 do Brasil (seu único contra um top 10 até hoje), por 7/6, 6/3 e 7/6 (vídeo abaixo), ganhou destaque, nesta semana, no site da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). A partida foi eleita a segunda maior zebra em Grand Slams, na temporada.

Freguês de João Fonseca protagoniza maior zebra

Nesse quesito, a vitória do carioca sobre o tenista da Rússia só ficou atrás da batalha entre o americano Learner Tien e o russo Daniil Medvedev (ex-número 1 do mundo), também em Melbourne. O jovem dos EUA, então de 19 anos, venceu por 6/3, 7/6(4), 6/7(8), 1/6 e 7/6(10/7).



Tien, aliás, é 'velho' conhecido do brasileiro. Foi contra ele que o carioca ganhou, em 2023, o US Open juvenil e conquistou duas de suas cinco vitórias no NextGen Finals, em dezembro de 2024. Não satisfeito, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, superou o adversário na estreia do Masters 1000 de Miami, em março (vídeo abaixo).